ЦБ РФ отозвал лицензию у ТЭМБР-банка

Москва. 2 октября. INTERFAX.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ТЭМБР-банка, говорится в сообщении ЦБ.

Лицензия отозвана со 2 октября. Согласно пресс-релизу ЦБ, ТЭМБР-банк, зарегистрированный в Москве, занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, допускал нарушения в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Банк, как указывает регулятор, "функционировал в условиях корпоративного конфликта".

ТЭМБР-банк является участником системы страхования вкладов.

ТЭМБР-банк по итогам первого полугодия 2020 года занимает 179-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".