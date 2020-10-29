Суд рассмотрит дело задержавших Голунова полицейских в открытом режиме

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Московский городской суд будет рассматривать частично в закрытом режиме уголовное дело в отношении бывших полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова.

"Судебное заседание будет в открытом режиме (за исключением исследования трех томов уголовного дела, которые имеют гриф секретности). Открытое судебное заседание назначено на 11 ноября в 11:00", - сказал "Интерфаксу" адвокат потерпевшего Сергей Бадамшин в четверг.

Он отметил, что по итогам предварительного слушания продлен срок содержания под стражей и домашнего ареста подсудимых на полгода с даты поступления дела в суд до 20 апреля 2021 года.

Дело передано для рассмотрения судье Мосгорсуда Сергею Груздеву, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда. Кто будет представлять на процессе государственное обвинение, пока неизвестно.

В 2020 году по итогам процесса, который вел Груздев, бывший руководитель столичного главка Следственного комитета РФ Александр Дрыманов получил 12 лет за взяточничество. По этому делу судья Груздев также приговорил бывшего руководителя управления столичного СК по ЦАО Алексея Крамаренко к 10 годам колонии и экс-главу УСБ СКР Михаила Максименко - к 14 годам колонии.

Дело Дрыманова также рассматривалось в частично закрытом режиме. Суд просил журналистов и слушателей удалиться из зала заседаний при изучении секретных материалов, после чего разрешал всем вернуться. При этом прения сторон, во время которых участники процесса ссылались на исследованные материалы, в том числе секретные, проходили полностью в закрытом режиме, а во время открытого оглашения приговора судьей были озвучены только его вводная и резолютивная части.

"Дело Голунова"

Голунов был задержан 6 июня 2019 года. На фоне широкой общественной кампании в его поддержку через пять дней уголовное преследование журналиста было прекращено.

Сотрудники УВД по ЗАО, задержавшие журналиста, обвиняются в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств в отношении Голунова, а также незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

Как установило следствие, не позднее 6 июня 2019 года сотрудники УВД по ЗАО Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев под руководством Игоря Ляховца приобрели и подложили Голунову наркотики, в результате чего в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков.

Осведомленный источник рассказывал "Интерфаксу", что мотивом преступления следствие считает желание сотрудников продвинуться по службе, а также корыстные побуждения.

Сам Голунов заявлял, что связывает свое уголовное преследование с профессиональной деятельностью и намерен добиваться от следствия справедливого наказания не только для полицейских, которые его задержали, но и для заказчика преступления.