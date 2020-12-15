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Дума уточнила статью УК, по которой задерживали Ивана Голунова

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы приняли во втором чтении правительственные поправки в статью 228.1 Уголовного кодекса о незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков. По этой статье в июне 2019 года в Москве было возбуждено дело на журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

В законопроекте № 916965-7 говорится, что "не могут быть возбуждены дела при отсутствии данных об указанных средствах, веществах, растениях (о виде, массе, наименовании), а также достаточных данных, указывающих на их передачу другим лицам".

Это касается уголовных дел о преступлениях, предусмотренных статьями 228.1 и 228.4 УК "в части незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ".

Первое чтение поправки прошли в июне 2020 года.

В правительстве предлагают сделать основанием для возбуждения уголовного дела о сбыте наркотиков данные, "подтверждающие факт передачи наркотиков другому лицу, а также заключение эксперта, определяющее их вид, массу и наименование".

Голунова задержали 6 июня 2019 года в центре Москвы. В столичном ГУ МВД заявили, что у него при себе и дома нашли наркотики. В его отношении было возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 228.1 УК). Журналист заявил, что наркотики ему подбросили, а поводом для его преследования могло быть его расследование о ритуальном бизнесе.

Через несколько дней дело Голунова было закрыто, но осталось дело о незаконном обороте наркотиков, которые якобы нашли у журналиста. Сейчас по этому делу проходят пять бывших полицейскийх.

Пикет в поддержку журналиста Ивана Голунова

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Госдума правительство Иван Голунов МВД

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