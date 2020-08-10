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Адвокат Голунова заявил о засекреченных томах в деле экс-полицейских

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - По уголовному делу в отношении бывших полицейских, обвиняемых в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, три тома содержат гостайну.

МоскваСледствие не установило заказчика преступления против ГолуноваСледствие не установило заказчика преступления против ГолуноваЧитать подробнее

Об этом адвокат Сергей Бадамшин, представляющий интересы Голунова, сообщил в своем телеграм-канале. Он отметил, что с защиты взяли подписку о неразглашении государственной тайны.

7 августа расследование уголовного дела завершилось. Как сообщалось, СК предъявил окончательное обвинение всем пятерым полицейским. Один из обвиняемых - Денис Коновалов признал свою вину и был переведен под домашний арест. Остальные фигуранты отрицают все обвинения в фальсификации доказательств.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года и обвинен в покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). На фоне широкой общественной кампании в его поддержку через пять дней уголовное преследование журналиста было прекращено.

14 января следствие сообщило Голунову, что он признан потерпевшим по этому делу. 30 января Басманный суд Москвы арестовал пятерых бывших полицейских, проходящих по "делу Голунова". Как считает следствие, не позднее 6 июня 2019 года сотрудники УВД по ЗАО Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев под руководством Игоря Ляховца приобрели и подложили Голунову наркотики.

По версии следствия, Ляховец является организатором задержания Голунова и фальсификации доказательств против журналиста.

Экс-полицейским предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере (п.п. "а", "б", "в" ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 303, ч. 2 ст. 228 УК РФ).

Иван Голунов

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