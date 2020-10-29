Мещанский суд запретил информировать об амулетах от коронавируса

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы по иску транспортных прокуроров запретил распространять в интернете информацию о продаже амулетов и оберегов от коронавируса, сообщила столичная межрегиональная транспортная прокуратура.

Сайт с объявлениями о продаже "оберегов, амулетов, браслетов и иных изделий защиты от коронавирусной инфекции" нашли сотрудники Московско-Рязанской транспортной прокуратуры.

Поскольку они сочли, что эта информация "может служить потенциальной угрозой жизни и здоровью граждан, а также безопасности государства", и "вследствие нарушения требований к распространению названных товаров" прокурор попросил суд признать эту информацию запрещенной.

Суд удовлетворил этот иск, решение теперь направлено в Роскомнадзор.