Россиянам начали предлагать амулеты и освященный чеснок от коронавируса

Также можно купить костюм коронавируса и одноименную картину

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В связи со вспышкой нового коронавируса в Китае в Рунете появились объявления о продаже оберегов и противогазов, защищающих от этой инфекции.

Жительница Петербурга через сайт объявлений предложила купить у нее за 1,6 млн рублей оберег от коронавируса, который будет нагреваться в случае опасности.

В Омске и Тюмени продают за 300 - 1000 рублей обереги, а также "заговоренный и освященный чеснок", а в Казани - "костюм коронавируса".

В Санкт-Петербурге выставлена на продажу в сети интернет картина "Коронавирус" за 10 млн рублей.

Многие объявления о продаже противогазов, медицинских масок и бактерицидного оборудования сопровождаются подписью "от коронавируса". В Тюмени и Уфе предлагают услуги грузчиков, привитых от коронавируса.

От покупок таких средств днем ранее предостерегла Смоленская епархия РПЦ.

Прививки от нового коронавируса 2019-nCoV, вызывающего пневмонию, еще не создано. Эксперты не раз говорили, что на ее разработку и тестирование уйдет от восьми месяцев до года. 6 февраля британский телеканал Sky News сообщил, что ученые в Имперском колледже Лондона "совершили прорыв" и создали возможную вакцину за 14 дней вместо года или двух и скоро начнут тестировать ее на животных.

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус 6 февраля заявил, что средств для борьбы с китайским коронавирусом пока нет и до сих пор непонятно, что стало источником новой инфекции. Ранее сообщалось, что вирус мог перейти к человеку от ядовитых змей или других диких животных.