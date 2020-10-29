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Глава администрации Уфы умер от коронавируса

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Руководитель администрации Уфы Ульфат Мустафин, госпитализированный ранее с коронавирусной инфекцией, скончался, сообщили "Интерфаксу" в четверг в пресс-службе главы Башкирии.

"Да, это так. Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров сообщил, что сегодня, 29 октября, после тяжелой 35-дневной борьбы с болезнью глава администрации Уфы Ульфат Мансурович Мустафин скончался в результате осложнений, вызванных пневмонией и COVID-19", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что глава республики выразил искренние соболезнования родным и близким покойного.

Ульфат Мустафин возглавил администрацию Уфы 29 октября 2018 года. До назначения на этот пост он занимал должности заместителя гендиректора ПАО "Газпром газораспределение Уфа", помощника руководителя, начальника отдела Приуральского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, начальника финансово-хозяйственного управления администрации президента Башкирии, работал в администрации Уфы и других организациях.

Награжден почетной грамотой Республики Башкортостан, Благодарностью Минэнерго РФ, почетной грамотой уфимского горсовета, благодарностью ОАО "Газ-Сервис" (2001), памятной юбилейной медалью "450 лет добровольного вхождения Башкирии в состав России".

Хроника 09 января – 29 октября 2020 годаПандемия коронавируса
Уфа Ульфат Мустафин Башкирия Радий Хабиров Коронавирус

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