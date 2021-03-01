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Глава Башкирии попросил убрать спальню при его кабинете из проекта технопарка

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Глава Башкирии Радий Хабиров попросил не проектировать спальню при его кабинете в технопарке IQ-Park в Уфе.

"Я не знаю, какой умник это придумал, но как мы договаривались, там должен был быть мой кабинет. Я не очень понял, зачем к этому кабинету спальню приделали. Я вполне люблю спать дома, у меня хорошая семья, не надо этого делать. Если вы хотите сделать гостиницу для резидентов, так сделайте", - заявил он после доклада о поддержке предпринимателей главы профильного Госкомитета Риммы Бойцовой на совещании в правительстве.

По словам Бойцовой, IQ-Park в статусе регионального оператора "Сколково" станет ключевой площадкой для развития инновационных проектов, в нем проектируется креативное пространство для неформального общения, библиотека, медиа-студия, концертная площадка, конференц-зал, экошкола, парк городского фермерства, кинотеатр под открытым небом, кванториум, панорама 360, институты развития и деловой клуб, лаборатории, офисы, промышленные боксы. Она отметила, что "интерьерные решения составят конкуренцию Fusionopolis в Сингапуре, офисам Google и Yandex".

По ее данным, первая очередь парка будет сдана в мае, вторая и третья - в сентябре и декабре текущего года.

"У нас по проектированию заключается договор с единственным поставщиком - Фондом "Сколково", - сказала Бойцова.

Ранее ГУП "Республиканский информационно-издательский центр "Деловая литература" разместило на сайте госзакупок конкурс на отбор подрядчика по проектированию капремонта здания IQ-Park. Сейчас закупка с начальной ценой 94,6 млн рублей отменена.

Как следует из техзадания, в технопарке должен быть выполненный в виде современного лофта и не похожий на формальный офис "этаж главы". Одна из двух зон этого этажа должна "представлять собой рабочее пространство, совмещенное с микроквартирой", где гости могли бы "не только отдохнуть и поработать, но и переночевать, если это необходимо", отмечается в документации конкурса.

Башкирия Уфа Радий Хабиров

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