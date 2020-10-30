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Роскомнадзор потребовал от Google прекратить цензуру российских СМИ

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор требует от Google снять ограничения на выпуск программы "60 минут" ("Россия 1") на YouTube, расценивая ее введение как акт цензуры, сообщили "Интерфаксу " в пресс-службе ведомства.

"Роскомнадзор в очередной раз направил руководству компании Google письмо с требованием прекратить цензурирование информационных материалов российских СМИ. Причиной для этого послужила маркировка контента в качестве "неподходящего и оскорбительного для некоторых аудиторий", установленная на видео с записью эфира общественно-политического ток-шоу "60 минут по горячим следам (вечерний выпуск в 18:40)", вышедшего на телеканале "Россия-1" 28 октября",- сообщили в пресс-службе РКН.

Видеозапись опубликована на официальном YouTube-канале этой передачи.

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В Роскомнадзоре рассматривают действия администрации YouTube как акт цензуры, считают недопустимыми какие-либо ограничения при распространении на территории России этого информационного материала. "Требуем при работе сервисов компании Google на территории РФ строгого соблюдения законодательства при распространении информации, которое вытекает из запрета цензуры, установленного ч. 5 ст. 29 Конституции РФ", - говорится в письме, направленном в Google.

Ранее в пятницу Роскомнадзор обратился в Twitter с требованием снять ограничения к репортажу Russia Today о нарушениях во время проведения выборов в США. В своем обращении в компанию регулятор пояснил, что "подобные действия соцсети являются попыткой скрыть от мировой и, в том числе российской общественности, публикуемую Russia Today информацию о нарушениях во время проведения выборов в США".

22 октября Роскомнадзор направил уведомления в адрес компаний Facebook, Twitter и Google о принятом решении Таганского суда Москвы о необходимости снять ограничения с фильма "Беслан" Александра Рогаткина на YouTube "и повторные требования прекратить цензуру российских СМИ". Решение в силу пока не вступило, в случае обжалования его законность проверит Мосгорсуд. В пресс-службе Google "Интерфаксу" заявили, что не согласны с решением и намерены обжаловать его.

Видеосервис YouTube, принадлежащий Google, ввел ограничение для доступа к фильму, объяснив это наличием в нем сцен насилия или жестокости.

В Роскомнадзоре заявили, что считают актом цензуры действия YouTube, и пожаловались на него в Генпрокуратуру, после чего прокурор Москвы и подал иск в суд.

В ведомстве заявили о системном характере цензуры иностранных интернет-компаний в отношении российских СМИ, в связи с чем ведомство направило в обе палаты парламента предложения по изменениям в законодательство РФ для противодействия ей. В чем суть этих предложений, в Роскомнадзоре не сообщили.

Роскомнадзор Google

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