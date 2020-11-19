В Думу внесен законопроект, который позволит блокировать YouTube за цензуру

Инициатива направлена на борьбу за права и свободы граждан России

Фото: Денис Вышинский/ТАСС

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект о санкциях вплоть до блокировки для интернет-порталов за ограничение доступа к материалам российских СМИ.

Проект № 1058572-7 с названием "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" внесли сенатор Алексей Пушков и шесть депутатов Госдумы, среди которых Александр Хинштейн, Сергей Боярский и Антон Горелкин.

Они предложили ввести в законодательство статус "владельца информационного ресурса, причастного к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан России". Предполагается, что чиновники будут вести список таких нарушителей.

Статус владельца ресурса, причастного к нарушениям прав и свобод, компании будет присваивать генпрокурор России по согласованию с МИД в том числе за "дискриминацию в отношении материалов российских средств массовой информации". Также такое решение может быть принято в случае, если интернет-ресурс ограничивает доступ "к общественно важной информации по признаку национальности, языка или в связи с введением санкций в отношении России или ее граждан".

Роскомнадзор сможет вводить полное или частичное ограничение доступа к таким ресурсам с помощью аппаратуры на сетях операторов связи.

Законопроект также допускает снятие блокировки, если владелец ресурса перестает ограничивать контент российских СМИ или другую общественно важную информацию по какому-либо дискриминационному признаку. Роскомнадзор информирует генпрокурора о том, что ресурс больше не нарушает закон, следует из законопроекта, после чего генпрокурор может инициировать отмену ограничений.

"Актуальность принятия законопроекта обусловлена многочисленнымифактами необоснованного ограничения доступа граждан Российской Федерации к информации российских СМИ со стороны отдельных Интернет-ресурсов, в том числе зарегистрированных за пределами Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к проекту.

Авторы инициативы напоминают, что среди порталов, которые в 2020 блокировали информацию российских СМИ, замечены Twitter, Facebook и Youtube, жалобы журналистов поступают в уполномоченные органы с апреля.

Роскомнадзор в последние месяцы активно защищает российские СМИ, доступ к публикациям которых блокируется на иностранных ресурсах.

Только 18 ноября ведомство потребовало от Google снять ограничения с YouTube-канала телеведущего Владимира Соловьева, которые не позволяют ему выходить в тренды видеохостинга и снижают его популярность. В ведомстве потребовали, чтобы YouTube привел правила своей платформы в соответствие с российским законодательством.

12 ноября Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения на YouTube с документального фильма телеканала RT о протестах в США "USA 2020: Up in arms" (перед просмотром пользователь получает два предупреждения от платформы о неоднозначности контента).

13 ноября Роскомнадзор отметил, что "участились случаи применения администрацией видеохостинга YouTube блокировок, маркировок, предупреждений, согласий и иных ограничений в отношении материалов российских СМИ и журналистов". В связи с этим ведомство рекомендовало российским СМИ размещать контент на отечественных площадках.

В Google на это заявили, что относятся непредвзято ко всем пользователям YouTube и что правила видеохостинга едины для всех, вне зависимости от места проживания, политических взглядов и других признаков.