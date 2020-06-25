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В Минздраве заявили о резком сокращении числа пробовавших наркотики школьников

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - За последние 10 лет количество школьников, которые пробовали наркотики, уменьшилось, как минимум, в тысячу раз: с около 10% до единичных случаев, заявил главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

"Количество выявленных потребителей наркотиков среди школьников и в вузах - оно с каждым годом падает. Мы 20 лет занимаемся тестированием в школах. И если 10-15 лет назад мы выявляли в школах до 10% учеников, которые имели опыт употребления наркотиков, то сейчас это сотые, а то и тысячные (доли - ИФ) процента, единичные случаи", - заявил Брюн в четверг на пресс-конференции.

По его словам, это говорит об успехе профилактических мер - тестирования и раннего выявления потребителей наркотиков. В целом количество зарегистрированных больных наркоманией каждый год снижается, в том числе, в Москве, которая является лидером по этому показателю, но разрыв с другими регионами сокращается. "Москва довольно активно освобождается от наркотиков", - отметил Брюн

Он также отметил, что меняется структура наркотизации: опиаты уступают место синтетическим наркотикам. "С одной стороны, мы видим, что снижается количество потребления опиатов, но мы предполагаем, что растет (пока не можем, к сожалению, подтвердить лабораторно, поскольку нет специальных экспресс-тестов) потребление спайсов, синтетических канабиоидов, синтетических амфетаминов, которые потребляются в студенческой, молодежной среде", - сказал главный нарколог.

В последние годы, по его словам, были сформированы программы реабилитации, которые кратно увеличивают ремиссию у потребителей наркотиков - почти до 50%. В настоящее время такие программы активно внедряются.

Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом отмечается 26 июня по решению Генеральной Ассамблеи ООН от 7 декабря 1987 года.

Минздрав Евгений Брюн

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