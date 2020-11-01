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В двух районах Дагестана восстановили подачу света после аварии

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - В Кумторкалинском и Новолакском районах Дагестана восстановили энергоснабжение после аварии, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Как отметили в пресс-службе, по состоянию на 02:50 по Москве, по информации, полученной от диспетчера Дагестанской сетевой компании "Россети", все потребители запитаны.

Ранее сообщалось, что более 50 тыс. жителей Дагестана остались без света из-за аварийного отключения линии электропередачи.

Дагестан

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