Более 50 тысяч жителей Дагестана остались без света из-за энергоаварии

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Аварийно-восстановительные работы ведутся в Кумторкалинском районе Дагестана, где из-за аварийного отключения линии электропередачи более 50 тыс. человек остались без света, сообщается на сайте Минэнерго РФ.

"31 октября в 22:06 мск отключилась воздушная линия "Артем - Шамхал". Без электроснабжения осталась часть бытовых потребителей Кумторкалинского района Дагестана - около 51 тыс. человек. Мощность отключенных потребителей - 21 МВт. Ведутся аварийно-восстановительные работы", - говорится в сообщении.

В свою очередь в пресс-службе ПАО "Россети Северный Кавказ" "Интерфаксу" уточнили, что отключение электроснабжения произошло в зоне ответственности "Дагэнерго" в Кумторкалинском и Новолакском районах Дагестана.

"Оперативно-выездная бригада компании уже приступила к восстановительным работам. Энергетики намерены вернуть свет в дома потребителей в самые короткие сроки. Персонал, задействованный в работах, обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты", - сказал собеседник агентства.