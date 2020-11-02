На бесплатные лекарства для больных COVID-19 выделят более 5 млрд руб.

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 5,04 млрд рублей регионам на обеспечение бесплатными лекарствами больных новой коронавирусной инфекцией, сообщила в понедельник пресс-служба правительства.

Как говорится в сообщении, "речь идет о пациентах, которые получают медицинскую помощь в амбулаторных условиях, то есть лечатся на дому под наблюдением врачей". "Для профилактики неблагоприятного течения болезни и развития осложнений им назначают комбинированные схемы лечения. Все необходимые препараты выдаются бесплатно по рецепту лечащего врача", - передает пресс-служба.

Деньги на эти цели направят из резервного фонда правительства.

Решение было озвучено на заседании кабмина 29 октября. Мишустин поручил министрам здравоохранения и финансов в максимально короткие сроки довести деньги до регионов, чтобы руководители субъектов могли оперативно организовать закупки необходимых лекарств.