РПЦ призвала отклонить поправки, ускоряющие изъятие детей из семьи

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Русская православная церковь подвергла критике планы депутатов Госдумы принять поправки, которые позволят в течение суток изымать детей из семьи в случае угрозы их жизни и здоровью по решению суда, в церкви призвали власти РФ отказаться от этой инициативы.

"Считаю, что авторы законопроекта, игнорируя позицию Русской православной церкви и родительского сообщества, создают опасное напряжение в обществе", - заявил "Интерфаксу" в понедельник глава патриаршей комиссии по вопросам семьи священник Федор Лукьянов.

Так он прокомментировал публикацию в газете "Известия" о том, что законопроект, ускоряющий изъятие детей из неблагополучных семей, может быть принят до конца года.

Священник заявил, что руководство комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей не проводило широкого общественного обсуждения этого законопроекта и консультаций с религиозными конфессиями и общественностью.

Патриаршая комиссия считает законопроект антисемейным, вносящим разделение в общество, направленным на совершенствование механизма отбора детей, а не на сохранение целостности российских семей, что, как подчеркнул представитель церкви, противоречит духу и сути поправок в Конституцию России. "Считаю, что здравый смысл восторжествует, и данный законопроект будет отклонен", - резюмировал глава патриаршей комиссии.

Документом предлагается внести изменения в статью 77 Семейного кодекса, закон "О полиции", а также дополнить Гражданский процессуальный кодекс новой главой 381 "Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью".

Председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева заявила ранее "Известиям", что комитет поддержал упомянутый законопроект.

"Считаю, что авторы этой инициативы (депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас - ИФ) абсолютно правы. Мы должны защитить детей, если их жизни и здоровью существует реальная угроза. Таких случаев масса, мы слышим о них каждый день. То ребенка не кормят, то бросают, а опека перед этим бессильна", - сказала парламентарий в беседе с газетой.