Думе предложили обязать опеку снимать на видео изъятие ребенка из семьи

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - В законопроект о порядке изъятия ребенка из семьи при непосредственной угрозе его жизни нужно внести положение об обязательной видеозаписи процедуры изъятия, заявил через пресс-службу председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

Также он считает, что нужно увеличить время рассмотрения судом вопроса об изъятии ребенка и предусмотреть участие в процессе адвоката и психолога. Также он предложил обязать суд учитывать мнение ребенка.

При подготовке поправок депутат призвал учитывать мнение экспертов.

По его словам, "это обеспечит дополнительные гарантии защиты прав ребенка и его родителей при отобрании, как в судебном порядке, так и в административном".

Комитет Крашенинникова ранее в среду одобрил законопроект к первому чтению. Поправки должны решить проблемы, вызванные "непрозрачностью существующего механизма отобрания детей из семей в случае угрозы жизни и здоровью ребенка", отметил депутат.

"В настоящее время очень много примеров, когда существующий порядок изъятия детей приводит к трагедиям и вредит их интересам. Необходимо упорядочить этот процесс и исключить злоупотребления. Предлагаемый законопроект позволит обеспечить справедливость и повысить прозрачность и объективность при рассмотрении таких дел", - подчеркнул Крашенинников.

По его словам, статья 77 Семейного кодекса предусматривает, что при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью орган опеки и попечительства вправе немедленно отобрать его у родителей или у тех, на чьем попечении он находится. Однако практика показала, что этот порядок не гарантирует отсутствие злоупотреблений со стороны органов опеки и попечительства, "а нередко и вовсе граничит с произволом", отметил депутат.

"В качестве оснований для изъятия детей органы опеки зачастую указывают нехватку игрушек у ребенка, громкий плач малыша, ненадлежащее состояние или отсутствие отдельной комнаты у ребенка, отсутствие нужных или наличие просроченных продуктов питания, наличие синяков на теле ребенка, оставление малолетнего с бабушкой и дедушкой", - сказал Крашенинников.

Он отметил, что при этом процесс изъятия происходит без видеофиксации, без присутствия адвокатов, представителей общественности, психологов.

"Законопроектом предлагается передать вопрос отобрания ребенка при непосредственной угрозе его жизни или здоровью - из компетенции органов опеки и попечительства в компетенцию суда. Решать судьбу человека должен суд", - сказал Крашенинников.

По его словам, при этом в особых ситуациях, в качестве меры немедленного реагирования, сохраняется административный порядок изъятия ребенка - когда промедление может привести к его неминуемой гибели.

Законопроектом предусматривается, что в такой ситуации орган опеки и попечительства с обязательным участием прокурора и органа внутренних дел сможет произвести отобрание ребенка, составив акт с указанием всех обстоятельств - таким образом, административная процедура будет возможна только в случае чрезвычайных обстоятельств и станет коллегиальной, сказал глава комитета.

Крашенинников обратил внимание, что предлагаемый механизм - это не что-то принципиально новое: "подобная практика существовала в советское время; это проверенная временем практика, от которой отказались после введения современной опеки".

"Сейчас же решения об изъятии принимаются органами опеки и попечительства самостоятельно, по их усмотрению, без учета мнения родителей, прокурора, органа внутренних дел, психолога. Прокурор при этом лишь уведомляется, но не присутствует на месте и не может непосредственно оценить ситуацию, в которой находится ребенок", - сказал глава комитета.

По его словам, "принятие закона позволит нивелировать возможность произвольного вмешательства органов опеки и попечительства в дела семьи, которое создает риск серьезного нарушения прав и интересов, как родителей (законных представителей), так и самих детей, допуская их разлучение и невосполнимую утрату их личного общения".

Законопроект был внесен в Думу 10 июля в обеспечение новых положений Конституции о защите семьи и создании условий для достойного воспитания детей в семье. Против законопроекта выступила РПЦ.

14 июля в палату внесли другие три законопроекта о защите семьи, среди авторов которых была сенатор Елена Мизулина. Эти поправки, в частности, исключали возможность заключения брака между людьми одного пола, в том числе сменившими его, а также усыновления ими детей.