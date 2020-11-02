"Известия" сообщили о законопроекте об ускоренном изъятии детей при опасности их жизни

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Законопроект, ускоряющий по решению суда изъятие детей из неблагополучных семей, если существует угроза их жизни и здоровью, может быть принят до конца 2020 года, сообщает в понедельник газета "Известия".

"Госдума до конца года может принять законопроект, разрешающий изымать детей из семьи по решению суда в течение 24 часов, если существует угроза их жизни и здоровью", - говорится в публикации.

Как сообщила изданию председатель комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (о порядке отобрания ребенка при непосредственной угрозе его жизни) действительно может быть принят до конца года. Его первое чтение, согласно плану законопроектной деятельности нижней палаты, пройдет 25 ноября.

"Наш комитет его (законопроект - ИФ) поддерживает и дал положительный отзыв. Считаю, что авторы этой инициативы (депутат Госдумы Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас - "Известия") абсолютно правы. Мы должны защитить детей, если их жизни и здоровью существует реальная угроза. Таких случаев масса, мы слышим о них каждый день. То ребенка не кормят, то бросают, а опека перед этим бессильна", - сказала парламентарий в беседе с газетой.

Документом предлагается внести изменения в статью 77 Семейного кодекса РФ, закон "О полиции", а также дополнить Гражданский процессуальный кодекс РФ новой главой 381 "Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью".

Как пояснили авторы документа, в законодательстве уже существуют нормы, которые закрепляют административный порядок отобрания ребенка, однако сейчас такое решение принимается лишь после соответствующего акта органа исполнительной власти субъекта РФ либо главы муниципального образования, уточняет издание.

В статье отмечается, что правительство поддерживает законопроект, при этом Общественная палата настроена критически и предлагает депутатам создать комиссию по доработке документа.

По информации газеты, с просьбой не принимать документ в таком виде к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину обратился Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

При этом опрошенные изданием эксперты считают, что общество может не понять эту инициативу, пишут "Известия".