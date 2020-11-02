В правительстве допустили принудительное лицензирование "Ремдесивира"

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Препарат "Ремдесивир" для лечения коронавируса, возможно, получит принудительную лицензию в РФ. Об этом сообщил в понедельник "Интерфаксу" источник в российском правительстве.

"Принудительное лицензирование российским законодательством предусмотрено, однако в отношении лекарственных препаратов ни разу не применялось", - сказал собеседник агентства.

"Однако, такую вероятность в отношении "Ремдесивира" исключать нельзя", - сказал собеседник агентства.

Ранее газета "Ведомости" сообщила, что президент и владелец компании "Фармасинтез" Викрам Пуния направил письма руководителю администрации президента России Антону Вайно с просьбой разрешить выпускать "Ремдесивир" без согласия владельца патента путем принудительного лицензирования препарата.

Издание сообщило, что "Фармасинтез" уже разработал аналог ремдесивира и зарегистрировал его под брендом "Ремдеформ". Но выпускать свой дженерик производитель не может, так как препарат защищен патентом Gilead Sciences.

В письме Пуния утверждает, что в июле этого года обращался в американскую компанию. Он запросил переговоры о заключении лицензионного соглашения и предоставлении права использования патентов, но ответа не получил. Ранее сообщалось, что "Ремдесивир" принимал президент США Дональд Трамп, когда лечился от коронавируса.