Gilead проиграла суд о производстве в России ремдесивира без ее разрешения

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд России отклонил иск американской Gilead Sciences, которая пыталась оспорить право российского "Фармсинтеза" выпускать без ее разрешениия дженерик лекарства от COVID-19 ремдесивира - "Ремдеформ".

ВС подтвердил правомерность распоряжения правительства, которое 31 декабря 2020 года разрешило "Фармасинтезу" производить и продавать этот препарат без согласия патентообладателя, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

Ремдесивир - первый одобренный в США препарат для лечения COVID-19.

Патенты Gilead на ремдесивир с торговым названием "Веклури" в России действуют до 2035 года. В ноябре 2020 года президент и владелец "Фармасинтеза" Викрам Пуния попросил главу администрации президента Антона Вайно и вице-премьера Татьяну Голикову разрешить его компании использовать патенты Gilead Sciences на препарат ремдесивир для производства его дженерика.

Gilead оспорила в ВС распоряжение правительства № 3718-р "О разрешении акционерному обществу "Фармасинтез" использования изобретений без согласия патентообладателей в целях обеспечения населения РФ лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием "Ремдесивир"". Документ предусматривает, что "Фармсинтез" выплатит Gilead соразмерную компенсацию. патентообладателю.

Пока Gilead Sciences не получала возмещения, сообщил "Интерфаксу" представитель американской компании.

В Gilead считают, что в спорном распоряжении есть неточности в данных о патентах: часть из них не относится к ремдесивиру. Кроме того, нет подтверждения, что препарата "Веклури" в России не хватало и требовалась выдача так называемой принудительной лицензии (разрешение, выдаваемое государственным органом на использование охраняемого правом объекта интеллектуальной собственности без разрешения владельца последнего), добавляет компния.

Gilead не раз выражала готовность поставлять препарат в Россию, заявили в суде ее юристы. В компании считают, что правительство разрешило выпускать ремдесивир в обход патентообладателя, чтобы сэкономить.

В России ремдесивир на 2021 год был включен в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). "Фармасинтез" зарегистрировал предельную цену на "Ремдеформ" в 7400 рублей без НДС. Gilead установила стоимость ремдесивира для развитых стран на уровне $390 за флакон, в России компания была готова его продавать за 28 000 рублей.

ФАС и Минздрав претензии компании не признают. Их представители в суде настаивали, что иного выбора, кроме как выпустить оспариваемое распоряжение, у правительства не было. Ремдесивир был включен в список ЖНВЛП на 2021 год, а обращение препаратов из него в России возможно только при условии регистрации предельной цены. К концу 2020 года эту цену зарегистрировал только "Фармасинтез", а Gilead соответствующую заявку не направлял вообще ни по цене в 28 000 рублей, ни ниже.

"Исходя из этого сложилась критическая ситуация, когда с 1 января (2021 года - ИФ) ни одного лекарственного средства на территории РФ быть не могло. При этом на 1 января 2021 года было 7092 пациента, которые находились на искусственной вентиляции легких. Это тяжелая форма заболевания, которая требовала серьезного лечения. Поэтому правительством принимается в этих условиях решение о предоставлении права на использование нескольких патентов для производства лекарственного средства ремдесивир", - заявил в Верховном суде замглавы ФАС Сергей Пузыревский.

Представители ФАС обращали внимание, что Gilead добровольно позволила производить препарат семи производителям из разных стран для реализации на территории 127 государств, но в их число не входит Россия. В этих странах препарат реализовывается по цене в пересчете на российские рубли за 2500 - 6500.

По словам Пузыревского, ФАС направляла Gilead письма с вопросами о том, могут ли они поставлять препарат по ценам, которые являются приемлемыми с точки зрения выданных разрешений в другие страны. В сложившейся ситуации ФАС видит ценовую дискриминацию России, которой предложено покупать только оригинальный препарат за $390.

АО "Фармасинтез" - управляющая компания группы "Фармасинтез", которая является крупным российским производителем противотуберкулезных, противоопухолевых, антиретровирусных препаратов и госпитальных антибиотиков. На заводах группы выпускается более 145 наименований препаратов в различных лекарственных формах и дозировках. Мощности компании сосредоточены в Иркутске, Братске, Уссурийске, Санкт-Петербурге, Тюмени.

Президент ГК "Фармасинтез" Викрам Пуния владеет 100% акций АО "Фармасинтез". АО "Фармасинтез" в 2020 году увеличило выручку на 26% в сравнении с 2019 годом, до 20,3 млрд рублей. Чистая прибыль "Фармасинтеза" снизилась на 30,5%, до 1,43 млрд рублей, говорится в отчетности компании.

Gilead Sciences - американская биофармацевтическая компания, специализируется на разработке противовирусных препаратов для лечения ВИЧ, гепатитов В и С, гриппа. Gilead сообала, что направила около $50 млн на исследования и разработки, связанные с ремдесивиром, в первом квартале 2020 года (около 4,5% от общих расходов на R&D). До конца 2020 года компания планировала потратить более $1 млрд на разработку и производство этого препарата.