Поиск
AНачало в 16:15Швейцария Швейцария0 : 0Словакия СловакияПервый периодBНачало в 16:15США США1 : 1Латвия ЛатвияПервый период

Gilead проиграла суд о производстве в России ремдесивира без ее разрешения

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд России отклонил иск американской Gilead Sciences, которая пыталась оспорить право российского "Фармсинтеза" выпускать без ее разрешениия дженерик лекарства от COVID-19 ремдесивира - "Ремдеформ".

ВС подтвердил правомерность распоряжения правительства, которое 31 декабря 2020 года разрешило "Фармасинтезу" производить и продавать этот препарат без согласия патентообладателя, передал корреспондент "Интерфакса" из суда.

Ремдесивир - первый одобренный в США препарат для лечения COVID-19.

Патенты Gilead на ремдесивир с торговым названием "Веклури" в России действуют до 2035 года. В ноябре 2020 года президент и владелец "Фармасинтеза" Викрам Пуния попросил главу администрации президента Антона Вайно и вице-премьера Татьяну Голикову разрешить его компании использовать патенты Gilead Sciences на препарат ремдесивир для производства его дженерика.

Gilead оспорила в ВС распоряжение правительства № 3718-р "О разрешении акционерному обществу "Фармасинтез" использования изобретений без согласия патентообладателей в целях обеспечения населения РФ лекарственными препаратами с международным непатентованным наименованием "Ремдесивир"". Документ предусматривает, что "Фармсинтез" выплатит Gilead соразмерную компенсацию. патентообладателю.

Пока Gilead Sciences не получала возмещения, сообщил "Интерфаксу" представитель американской компании.

В Gilead считают, что в спорном распоряжении есть неточности в данных о патентах: часть из них не относится к ремдесивиру. Кроме того, нет подтверждения, что препарата "Веклури" в России не хватало и требовалась выдача так называемой принудительной лицензии (разрешение, выдаваемое государственным органом на использование охраняемого правом объекта интеллектуальной собственности без разрешения владельца последнего), добавляет компния.

Gilead не раз выражала готовность поставлять препарат в Россию, заявили в суде ее юристы. В компании считают, что правительство разрешило выпускать ремдесивир в обход патентообладателя, чтобы сэкономить.

В России ремдесивир на 2021 год был включен в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). "Фармасинтез" зарегистрировал предельную цену на "Ремдеформ" в 7400 рублей без НДС. Gilead установила стоимость ремдесивира для развитых стран на уровне $390 за флакон, в России компания была готова его продавать за 28 000 рублей.

ФАС и Минздрав претензии компании не признают. Их представители в суде настаивали, что иного выбора, кроме как выпустить оспариваемое распоряжение, у правительства не было. Ремдесивир был включен в список ЖНВЛП на 2021 год, а обращение препаратов из него в России возможно только при условии регистрации предельной цены. К концу 2020 года эту цену зарегистрировал только "Фармасинтез", а Gilead соответствующую заявку не направлял вообще ни по цене в 28 000 рублей, ни ниже.

"Исходя из этого сложилась критическая ситуация, когда с 1 января (2021 года - ИФ) ни одного лекарственного средства на территории РФ быть не могло. При этом на 1 января 2021 года было 7092 пациента, которые находились на искусственной вентиляции легких. Это тяжелая форма заболевания, которая требовала серьезного лечения. Поэтому правительством принимается в этих условиях решение о предоставлении права на использование нескольких патентов для производства лекарственного средства ремдесивир", - заявил в Верховном суде замглавы ФАС Сергей Пузыревский.

Представители ФАС обращали внимание, что Gilead добровольно позволила производить препарат семи производителям из разных стран для реализации на территории 127 государств, но в их число не входит Россия. В этих странах препарат реализовывается по цене в пересчете на российские рубли за 2500 - 6500.

По словам Пузыревского, ФАС направляла Gilead письма с вопросами о том, могут ли они поставлять препарат по ценам, которые являются приемлемыми с точки зрения выданных разрешений в другие страны. В сложившейся ситуации ФАС видит ценовую дискриминацию России, которой предложено покупать только оригинальный препарат за $390.

АО "Фармасинтез" - управляющая компания группы "Фармасинтез", которая является крупным российским производителем противотуберкулезных, противоопухолевых, антиретровирусных препаратов и госпитальных антибиотиков. На заводах группы выпускается более 145 наименований препаратов в различных лекарственных формах и дозировках. Мощности компании сосредоточены в Иркутске, Братске, Уссурийске, Санкт-Петербурге, Тюмени.

Президент ГК "Фармасинтез" Викрам Пуния владеет 100% акций АО "Фармасинтез". АО "Фармасинтез" в 2020 году увеличило выручку на 26% в сравнении с 2019 годом, до 20,3 млрд рублей. Чистая прибыль "Фармасинтеза" снизилась на 30,5%, до 1,43 млрд рублей, говорится в отчетности компании.

Gilead Sciences - американская биофармацевтическая компания, специализируется на разработке противовирусных препаратов для лечения ВИЧ, гепатитов В и С, гриппа. Gilead сообала, что направила около $50 млн на исследования и разработки, связанные с ремдесивиром, в первом квартале 2020 года (около 4,5% от общих расходов на R&D). До конца 2020 года компания планировала потратить более $1 млрд на разработку и производство этого препарата.

Gilead Верховный суд России Фармсинтез США правительство ФАС Минздрав коронавирус

Новости по теме

Новости

Google оштрафован на 3,5 млн рублей

TikTok оштрафован на 1,5 млн руб. за отказ удалить запрещенный контент

Гендиректор Wildberries Татьяна Бакальчук выдвинута в набсовет ВТБ

Путин заявил, что России нужно больше военно-транспортных самолетов и вертолетов

Путин заявил, что России нужно больше военно-транспортных самолетов и вертолетов
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Роман Протасевич стал фигурантом уголовного дела в ЛНР

Роман Протасевич стал фигурантом уголовного дела в ЛНР

Минприроды оценило вероятный ущерб от деградации мерзлоты в 5 трлн руб.

Минприроды оценило вероятный ущерб от деградации мерзлоты в 5 трлн руб.

Иск Навального к Пескову рассмотрят 15 июня

Ученые приравняли магаданцев к жителям арктической зоны

Пандемия коронавируса

Центр Гамалеи оценил долю полностью привитых от COVID россиян в 10%

Депутаты хотят разрешить россиянам самим запрещать выдачу кредитов

Депутаты хотят разрешить россиянам самим запрещать выдачу кредитов
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');