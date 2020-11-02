Пробы воздуха взяли у места пожара на складе газовых баллонов в Москве

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Пробы воздуха отобраны у жилых домов в 150-450 метрах от склада газовых баллонов, который загорелся в Москве в понедельник, сообщает столичное управление Роспотребнадзора.

Лаборатория выезжала к месту пожара для оценки уровня загрязнения атмосферного воздуха на территории жилой застройки после произошедшего. В пробах будут изучать содержание таких веществ, как диоксид азота, оксид углерода, диоксид серы, сажа, фенол, формальдегид, взвешенные вещества и смесь углеводородов.

В понедельник стало известно о пожаре на складе с газовыми баллонами на юге Москвы. Сообщалось об обрушении здания, информация о пострадавших не поступала. Пожар на площади 300 кв.м. полностью ликвидировали в 16:00.

Ранее в московском управлении МЧС сообщили, что пожарные не допустили распространения огня на более чем 600 ёмкостей с газом, добавив, что лаборатория не выявила превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ.