Склад газовых баллонов загорелся на юге Москвы

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - На складе с газовыми баллонами на юге Москвы возник пожар.

По предварительным данным, пожар локализован на площади около 300 квадратных метров, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Пострадавших нет, персонал окрестных складов и предприятий эвакуирован. Собеседник агентства сообщил, что пожар не угрожает жилому сектору.

Серьезный пожар охватил склад на юге Москвы. Речь идет о здании на улице Газопровод.



Пока неизвестно, есть ли в результате ЧП пострадавшие. pic.twitter.com/iaE1mSdVfc — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) November 2, 2020

В МЧС РФ "Интерфаксу" подтвердили сообщение о пожаре на складе с газовыми баллонами на улице Газопровод, д.4а. Там отметили, что информации о пострадавших не поступало.

Информированный источник сообщает, что среди рассматриваемых версий происшествия - нарушение норм хранения газового оборудования, разгерметизация неисправного баллона и короткое замыкание.

Сообщается, что на складе продолжают взрываться баллоны, жителей окрестных домов эвакуируют на безопасное расстояние.