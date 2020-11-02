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Склад газовых баллонов загорелся на юге Москвы

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - На складе с газовыми баллонами на юге Москвы возник пожар.

По предварительным данным, пожар локализован на площади около 300 квадратных метров, сообщил "Интерфаксу" информированный источник. Пострадавших нет, персонал окрестных складов и предприятий эвакуирован. Собеседник агентства сообщил, что пожар не угрожает жилому сектору.

В МЧС РФ "Интерфаксу" подтвердили сообщение о пожаре на складе с газовыми баллонами на улице Газопровод, д.4а. Там отметили, что информации о пострадавших не поступало.

Информированный источник сообщает, что среди рассматриваемых версий происшествия - нарушение норм хранения газового оборудования, разгерметизация неисправного баллона и короткое замыкание.

Сообщается, что на складе продолжают взрываться баллоны, жителей окрестных домов эвакуируют на безопасное расстояние.

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