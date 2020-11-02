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Загоревшийся на юге Москвы склад обрушился

Загоревшийся на юге Москвы склад обрушился
Фото: МЧС России/ТАСС

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - На юге Москвы обрушилось загоревшееся здание, в котором хранились газовые баллоны, сообщили "Интерфаксу" в столичном главке МЧС РФ.

Там подтвердили, что пожар локализован на площади 300 квадратных метров. Личный состав пожарной охраны продолжает работу на месте происшествия, информации о пострадавших не поступало.

Как сообщалось, пожар произошел на улице Газопровод, д.4а. Информированный источник сообщил, что персонал окрестных складов и предприятий эвакуирован.

Источник сообщает, что среди рассматриваемых версий происшествия - нарушение норм хранения газового оборудования, разгерметизация неисправного баллона и короткое замыкание.

Москва МЧС России

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