За маркировку лекарств в связи с пандемией не будут брать плату

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Оператор системы маркировки Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) будет выдавать и прослеживать коды на все лекарственные препараты, произведенные с ноября 2020 года до февраля 2021 года, на безвозмездной основе.

Решение отказаться от взимания платы за маркировку лекарств принято в связи с эпидемиологической ситуацией и повышенным спросом, говорится в сообщении ЦРПТ.

"Нам необходимо упростить процессы маркировки и разделить с производителями нагрузку. Этим мы поддержим производителей, дистрибьюторов и аптеки, которые работают в этой напряженной ситуации", - заявили в пресс-службе ЦРПТ.

Дополнительно, чтобы снизить нагрузку на отрасль, принято решение перевести систему в уведомительный режим - реализованы упрощенные схемы работы с маркированными препаратами. Также увеличено число специалистов клиентской службы и создан выделенный канал обслуживания аптек.

Ранее во вторник пресс-служба правительства сообщила, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, которое упрощает порядок работы с системой мониторинга движения лекарств. Учитывая повышенный спрос на препараты и эпидемиологическую ситуацию, упрощенный режим будет функционировать до полной готовности всех участников отрасли, отметили в кабмине.

В частности, в соответствии с постановлением, аптеки и медучреждения могут выводить лекарства из оборота через кассы и регистраторы выбытия сразу после уведомления системы о поступивших к ним препаратах. Ждать подтверждения от системы, что сведения о приемке успешно зарегистрированы, не нужно.

Обязательная маркировка лекарств была введена в РФ с 1 июля 2020 года.

Осенью аптечные сети сообщали о сложности выполнения требований по маркировке лекарств: при поступлении препарата в аптеку требуется регистрировать каждую пачку в системе "Честный знак", на это уходит до 10 дней, а при продаже "прокатывать" каждую пачку по двум кодам. Если один код не прошел, а кассир не заметил этого, то платит он сам. Кроме того, в компании "Гедеон Рихтер" заявляли, что из-за технического сбоя в системе маркировки не все лекарства доходят до потребителей, хотя они пока продолжают поставки.