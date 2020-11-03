В Совфеде правительству предложили доработать систему маркировки лекарств

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - В Совете Федерации предлагают правительству доработать систему маркировки лекарств и в целом обдумать целесообразность всеобъемлющего характера и порядка маркировки, заявила вице-спикер палаты Галина Карелова.

Она также предложила отменить временное взимание с производителей денег за получение кода в процессе маркировки.

Так сенатор прокомментировала кризис со сбоем поставок медикаментов в стране. Первой причиной проблемы она назвала введение маркировки препаратов с 1 июля, когда рынок не был к этому полностью готов.

"На сегодняшний день неполная готовность участников рынка к весьма сложным процессам системы маркировки и сбои в работе системы привели к затовариванию производственных, оптовых и аптечных складов, складов временного хранения. И как следствие - задержка сроков поставки лекарственных препаратов потребителю, дефицит лекарственных препаратов в регионах", - сказала Карелова.

Она напомнила, что Совет Федерации во взаимодействии с профильными министерствами обозначил настоятельную необходимость внесения изменений в постановление правительства, которое регулирует процесс маркировки лекарственных препаратов. Это было сделано 3 ноября утром. Теперь обязательный характер маркировки приостановлен, процедура перешла в уведомительный режим.

"Однако, на наш взгляд, проблема требует дальнейшего совершенствования законодательства и нормативной базы", - сказала Карелова и пообещала, что сенаторы продолжат вместе с правительством совершенствовать систему маркировки лекарств.

Всеобщую маркировку лекарств затевать нельзя, пока страна не будет готова к этому технически, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, сначала нужно было отладить техническую платформу маркировки, чтобы она работала без сбоев, и не "затевать такую общую историю" в стране, пока к этому нет технической готовности.

"Сбои идут не только по лекарствам. Поэтому, как только мы технически будем готовы, надо постепенно расширять, чтобы не сбоило. А уж тема лекарств настолько чувствительная, что недопустимы здесь эксперименты", - сказала Матвиенко.

"В адрес Совета Федерации обратился целый ряд фармацевтических ассоциаций, которые высказали тревогу, и пошли сигналы от руководителей субъектов о дефиците особенно дешевых лекарств в аптеках, что вообще недопустимо в принципе и вдвойне недопустимо в период пандемии", - напомнила спикер.

По ее словам, на прошлой неделе она обсудила эти жалобы с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

"Михаил Владимирович очень оперативно отреагировал, и правительство в целом. Принято постановление, и уже утром сегодня опубликовано о приостановке обязательной маркировки и переходе на уведомительный характер", - сказала Матвиенко, но добавила, что это верное решение является только началом стабилизации ситуации с маркировкой.

"Я также обратилась к Михаилу Владимировичу с тем, что надо концептуально еще раз рассмотреть вопрос маркировки. В целом эта идея правильная и нужная, но нельзя ее превращать в такую обязательную для всего и вся. Ну если мы уже каждую таблетку будем маркировать, то это большие накладные расходы для бизнеса, удорожание цены для наших граждан. Там, где это нужно, это надо делать, но чтобы это не стало идеей-фикс - всё и вся. Там, где в этом нет необходимости, где нет фальсификата, контрафакта, смысла в маркировке нет", - сказала Матвиенко.

Она попросила сенаторов быть на связи с регионами и оперативно информировать о возникновении дефицита каких-либо лекарств.