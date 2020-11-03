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У 3-й российской COVID-вакцины пока не нашли побочных эффектов

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Треть участников второй фазы клинических исследований получили вакцину от коронавируса, разработанную в Федеральном научном центре имени Чумакова РАН, никаких побочных эффектов нет, сообщил "Интерфаксу" гендиректор центра Айдар Ишмухаметов

"Из почти 300 человек, участвующих в клинических испытаниях, вакцину получила треть. Все чувствуют себя хорошо, никаких побочных эффектов не зафиксировано, кроме болевых ощущений в месте укола у некоторых участников", - сказал Ишмухаметов во вторник.

По его словам, о результатах второго этапа исследований будет сообщено после его завершения.

Ранее Ишмухаметов говорил "Интерфаксу", что эту фазу клинических испытаний планируется завершить в первой декаде декабря, затем будут поданы документы в Минздрав и, возможно, в том же месяце будет получена регистрация.

Вторая фаза клинических исследований началась 19 октября в Кирове и Санкт-Петербурге на 285 добровольцах, еще 15 человек были привиты в начале октября в Новосибирске.

Российские вакцины от коронавируса

Первой российской вакциной стала разработка института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 тыс. человек, четверть из которых получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска - медиков, врачей, учителей.

Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора была зарегистрирована 14 октября. В пострегистрационных исследованиях препарата, которые начнутся в ноябре, примут участие также 40 тысяч человек в разных регионах России, отдельно ее протестируют на 150 добровольцах старше 60 лет.

Центр имени Чумакова РАН разработал свою вакцину, которая содержит цельный вирус. Данный препарат также проходит стадию клинических испытаний, в которых задействованы 300 добровольцев. Как ожидается, вакцина может быть зарегистрирована до конца года.

Хроника 09 января – 03 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Центр имени Чумакова Айдар Ишмухаметов Коронавирус

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