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Москва в выходные получит партию "Спутника V" для массовой вакцинации

Москва в выходные получит партию "Спутника V" для массовой вакцинации
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Первая партия вакцины от коронавируса, разработанной центром им. Гамалеи, будет поставлена в Москву и регионы для массовой вакцинации уже в эти выходные.

"В субботу-воскресенье первую партию для массовой вакцинации развезут в Москву, часть отправят в регионы. Это небольшая партия, порядка шести тысяч. А на следующей неделе - уже пойдет одна серия в 30 тысяч доз, вторая - 40 тысяч, процентов 40% уйдет в Москву, оставшиеся 60% - в регионы", - сказал Александр Гинцбург "Интерфаксу" в пятницу.

По его словам, в Центр им. Гамалеи для контроля перед выпуском в гражданский оборот начал поступать "вал" наработанных вакцин, поскольку три большие площадки уже наладили выпуск больших партий, скоро должна его освоить и четвертая.

Гинцбург также напомнил, что в Московской области готовятся открыть пункты для массовой вакцинации.

Первой российской вакциной стала разработка института им. Гамалеи Минздрава России, получившая название "Спутник V". Сейчас она проходит этап пострегистрационных исследований в Москве, в котором примут участие 40 тыс. человек, четверть из них получит плацебо. Параллельно ею прививают группы риска - медиков, врачей, учителей.

Вторая российская вакцина "ЭпиВакКорона" научного центра "Вектор" Роспотребнадзора была зарегистрирована 14 октября. В пострегистрационных исследованиях препарата примут участие также 40 тысяч человек в разных регионах России, отдельно её протестируют на 150 добровольцах старше 60 лет.

Центр имени Чумакова РАН разработал свою вакцину: это цельновирионный препарат, который содержит цельный вирус. Данная вакцина также проходит стадию клинических испытаний, в которых задействованы 300 добровольцев. Как ожидается, вакцина может быть зарегистрирована до конца года.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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коронавирус Спутник V Александр Гинцбург

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