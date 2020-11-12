Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:40Заразились
на 12.11В России 1 858 568+21 608В мире 52 127 695+670 920

Кремль признал дефицит лекарств от COVID-19 в регионах

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В отдельных регионах возник дефицит лекарств от коронавирусной инфекции, правительственный штаб принимает меры контроля за их обеспечением и меры по преодолению дефицита, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Пандемия коронавируса

"Вводятся специальные меры контроля со стороны правительственного штаба. Это необходимо для прогнозирования и планирования потребности в медикаментах, чтобы избежать дефицита. Мы знаем, что в определенных регионах дефицит возник, а это недопустимо. Правительство прилагает энергичные усилия, чтоб это не допустить", - сказал он.

На вопрос, будут ли вводиться новые карантинные меры, он ответил, что такие решения будут принимать главы регионов по ситуации.

"Это осуществляется в рамках особых полномочий, предоставленных еще весной. Это практика продолжается", - отметил он.

9 ноября глава Минздрава Михаил Мурашко объявил, что запущена система сбора жалоб на нехватку лекарств от COVID-19, которая позволит администрациям регионов и Росздравнадзору быстро решать эти проблемы. Врачам предложили сообщать о дефиците через портал госуслуг.

12 ноября пресс-служба правительства сообщила, что Минпромторг до конца недели откроет горячую линию для регионов, аптек и дистрибьюторов по вопросам обеспечения лекарствами и медизделиями.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

15
Профессиональные Санта-Клаусы прошли тренинг по общению с детьми по видеосвязи в период пандемии COVID-19 в Лондоне. Обучение проходит в преддверии запуска нового приложения Santa HQ, которое позволит детям общаться с Сантами, не посещая традиционный праздник.В Японии роботы были введены для сокращения прямых контактов между персоналом и клиентами в условиях продолжающейся пандемии COVID-1910 ноября. В Баварии проводят бесплатные тесты на коронавирус для всех жителей, независимо от того, имеются ли у них симптомы заболевания.9 ноября. Число случаев COVID-19 в мире превысило 50 миллионов. На фото: подготовка к фестивалю Кали Пуджа в Калькутте, Индия.9 ноября. В Иерусалиме появился мемориал жертвам COVID-19.6 ноября. Китай из-за коронавируса временно ограничил въезд в страну из России.5 ноября. Власти Франции начали транспортировку пациентов с коронавирусом на лечение в больницы Германии, поскольку многие французские медицинские учреждения едва справляются с наплывом заболевших.3 ноября. В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 160 тысяч.2 ноября. В Мехико в День мертвых почтили память жертв COVID-19.2 ноября. Израиль снова открывает школы для учеников с первого по четвертый классы, продолжая ослаблять карантинные меры после второй волны COVID-19.2 ноября. Власти Перу разрешили возобновить туристические поездки в древний город инков Мачу-Пикчу после перерыва, который продолжался почти восемь месяцев.2 ноября. Общее количество случаев COVID-19 в Индонезии достигло 415 402. Таким образом, страна заняла 19-е место в мире по числу заболевших.1 ноября. Испанская полиция патрулирует улицы Барселоны во время комендантского часа, который был введен по решению правительства в минувшее воскресенье, 25 октября, на две недели.1 ноября. Ситуация с заболеваемостью ухудшилась в Румынии: накануне число случаев заражения за сутки превысило 6000. На фото: работник скорой помощи во время процедуры дезинфекции после прибытия в больницу Бухареста.1 ноября. В Венесуэле церкви открыли свои двери для прихожан после восьмимесячного перерыва из-за пандемии коронавируса.
Профессиональные Санта-Клаусы прошли тренинг по общению с детьми по видеосвязи в период пандемии COVID-19 в Лондоне. Обучение проходит в преддверии запуска нового приложения Santa HQ, которое позволит детям общаться с Сантами, не посещая традиционный праздник.
Хроника 09 января – 12 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Дмитрий Песков Минздрав Минпромторг Росздравнадзор коронавирус

Новости по теме

Новости
Экономический кризис

Налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса продлили до конца года

Ежегодная большая пресс-конференция Путина пройдет в необычном формате

Ежегодная большая пресс-конференция Путина пройдет в необычном формате
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Кремль подчеркнул, что в Карабахе будут только российские миротворцы

В МВД предложили разрешить водить машину с 17 лет

В МВД предложили разрешить водить машину с 17 лет
Пандемия коронавируса

В России число случаев COVID-19 за сутки превысило 21,6 тыс.

В России число случаев COVID-19 за сутки превысило 21,6 тыс.

Рубль начал дешеветь к доллару вслед за снижением котировок нефти

Пандемия коронавируса

Военные развернут в Хакасии мобильный госпиталь для борьбы с COVID-19

"Восточный" отказался от всех исков к Майклу Калви в Благовещенске

"Восточный" отказался от всех исков к Майклу Калви в Благовещенске
Пандемия коронавируса

В Кузбассе медик заразился коронавирусом после вакцинации

Что случилось этой ночью: четверг, 12 ноября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');