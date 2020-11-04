В РФ за сутки выявлено почти 20 тыс. новых случаев заражения COVID-19

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Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - В России зарегистрировано 19 768 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб.

Всего в стране за все время пандемии выявлено 1 млн 693 454 случая коронавируса.

Новые эпизоды регистрировались в 85 регионах РФ, В Москве суточный прирост составил 5826. Еще 1031 новый случай COVID-19 за стуки зафиксирован в Санкт-Петербурге, 569 - в Московской области, 417 - в Нижегородской области, 389 - в Архангельской области, 309 - в Ростовской области, 308 - в Красноярском крае, 304 - в Воронежской области. В остальных регионах выявлено менее 300 случаев.

За сутки в России скончались 389 человек, это также новый рекорд в России. Общее число жертв выросло до 29 217.

Поправились и выписаны 1 млн 266 931 чел. за все время, в том числе 15 567 пациентов за последние сутки.