Самокат и рюкзак пропавшего сооснователя Skillbox нашли в Сочи

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - На пляже Имеретинской низменности в Сочи обнаружили вещи пропавшего сооснователя и директора по продуктам онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова.

"Сотрудники правоохранительных органов установили, что найденные на сочинском пляже вещи - самокат, рюкзак и телефон, - принадлежат пропавшему без вести Коропову", - сообщили "Интерфаксу" в сочинской полиции в среду.

Собеседник агентства уточнил, что рюкзак нашел рыбак, а самокат и телефон - полицейские.

В свою очередь, в Южном региональном поисково-спасательном отряде (ЮРПСО) МЧС России агентству сообщили, что поиски пропавшего продолжаются.

Как рассказал представитель отряда, они проводятся под водой и на всей сочинской акватории Черного моря.

Ранее сообщалось, что 1 ноября в Сочи пропал сооснователь и директор по продуктам онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов.

СКР проводит доследственную проверку по факту его исчезновения.

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