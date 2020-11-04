Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:23Заразились
на 04.11В России 1 693 454+19 768В мире 47 405 395+446 053

Путин назвал сложной ситуацию в межнациональных отношениях в ряде стран

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - В России нельзя допустить обострения межнациональных отношений, как это происходит в ряде государств, заявил в среду президент РФ Владимир Путин.

"Ситуация в ряде стран сложная, мы видим это. И мы видим, к чему приводят действия разного рода провокаторов, тех, кто, прикрываясь свободой слова, оскорбляет чувства верующих, и тех, кто используют это как повод, чтобы оправдать насилие и нетерпимость", - сказал он на встрече с представителями религиозных объединений.

По словам главы государства, это приводит только к одному результату: "в обществе, как снежный ком, нарастают конфликты, и они могут тлеть годами и десятилетиями".

Как подчеркнул президент России, "мы вместе обязаны делать все возможное, чтобы в принципе исключить подобное развитие событий у нас в стране".

Путин также отметил значительные перемены, происходящие в современном мире, которые, в том числе, несут и вызовы для традиционных ценностей.

"Сложнейшие, крайне чувствительные вопросы межнациональных и межрелигиозных отношений становятся, к сожалению, подчас предметом спекуляций, нечистоплотных геополитических игр, на них пытаются паразитировать экстремисты и радикалы, разжигая взаимную ненависть и вражду", - сказал он в связи с этим.

Президент отметил, что особая роль в гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, предупреждении экстремизма и терроризма принадлежит духовным лидерам России, к чьему мнению и слову прислушиваются люди.

Вместе с тем, Путин обратил внимание на то, что межнациональный и межрелигиозный мир является "основой основ" для РФ, и "эта сфера нуждается в постоянном внимании всех органов власти, гражданского общества, средств массовой информации".

Президент заметил, что неспроста на его столе лежат четыре священных текста - Библия, Коран, Тора и Ганжур.

Как сказал глава государства, "в каждом из них заложены непреходящие истины и ключевая, определяющая среди них - это любовь к человеку, к ближнему, причем независимо от расы, национальности и традиций".

Путин подчеркнул, что когда в священных писаниях говорится о ближнем, о брате, то понимать нужно это так, что речь идет не только о единоверцах, а о человеке вообще. "Потому что во всех мировых религиях все люди равны для Всевышнего", - сказал он, процитировав несколько слов из каждого писания.

Новость дополняется

Новости

Путину представили обновленную звонницу Спасской башни

Путину представили обновленную звонницу Спасской башни
Пандемия коронавируса

В РФ за сутки выявлено почти 20 тыс. новых случаев заражения COVID-19

В РФ за сутки выявлено почти 20 тыс. новых случаев заражения COVID-19

Что произошло за день: вторник, 3 ноября

Бывший замглавы летного отряда "Россия" осужден на 6,5 лет колонии

Бывший замглавы летного отряда "Россия" осужден на 6,5 лет колонии
Пандемия коронавируса

Гинцбург анонсировал массовое производство COVID-вакцин к концу года

Катастрофа "Боинга" под Донецком

Фигурант дела MH17 допустил упоминание "Бука" в переговорах ополченцев

Пандемия коронавируса

Новосибирским больницам разрешили не оказывать плановую помощь при COVID-загрузке

Пандемия коронавируса

Эксперт спрогнозировал пик COVID-заболеваемости в РФ в середине ноября

Эксперт спрогнозировал пик COVID-заболеваемости в РФ в середине ноября

Совфед встревожили проблемы с поставкой вакцин от гриппа в регионы РФ

В октябре "АвтоВАЗ" показал лучшие за шесть лет месячные продажи Lada

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');