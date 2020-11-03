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ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Вене

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение в Вене, произошедшее накануне вечером, сообщает во вторник телеканал France 24.

"Исламское государство" взяло ответственность за теракт в Вене", - говорится в сообщении.

Стрельба произошла в Вене в понедельник вечером неподалеку от площади Шведенплатц вблизи главной синагоги города Штадттемпель. Канцлер Себастьян Курц подтвердил, что полиция расценивает произошедшее как теракт.

В результате нападения погибли четыре человека. По имеющейся информации, нападавших было несколько, один из них застрелен.

Теракт в Вене

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Исламское государство ИГ Австрия ИГ

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