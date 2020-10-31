Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:36Заразились
на 31.10В России 1 618 116+18 140В мире 45 584 151+565 797

Во Франции задержали третьего человека по делу о теракте в Ницце

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Следователи во Франции задержали третьего человека в рамках расследования теракта в церкви Ницце, сообщает в субботу телеканал BFMTV.

Речь идет о 33-летнем мужчине. Подробностей о нем не сообщается.

Ранее на этой неделе полицейские взяли под стражу 47-летнего человека, который, по их мнению, тоже может иметь отношение к нападению.

Наконец, третий фигурант дела - непосредственный исполнитель теракта - 21-летний тунисец. Он получил огнестрельное ранение при задержании и в настоящее время находится в больнице.

В миреМэр Ниццы назвал нападение в городской церкви исламским фашизмомМэр Ниццы назвал нападение в городской церкви исламским фашизмомЧитать подробнее

Нападение вооруженного ножом человека на прихожан церкви получило широкий резонанс во Франции и за ее пределами. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал случившееся актом исламистского терроризма.

Как сообщалось, утром 29 октября вооруженный ножом мужчина убил трех человек в церкви Нотр-Дам в Ницце. Нападавший получил огнестрельное ранение при задержании. Во время оказания ему срочной медицинской помощи он повторял "Аллах Акбар". Позже у него нашли свидетельство итальянского "Красного Креста". Оказалось, что он – тунисец 1999 года рождения. Он нелегально прибыл в Италию, а оттуда – перебрался во Францию.

Нападение на церковь в Ницце

11
Франция Ницца

Новости по теме

Новости

Беспорядки произошли в Барселоне на акции против COVID-ограничений

На митинг против запрета абортов в Варшаве вышли 100 тыс. человек

На митинг против запрета абортов в Варшаве вышли 100 тыс. человек
Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Пашинян попросил Путина определить, какую помощь может оказать РФ

Пашинян попросил Путина определить, какую помощь может оказать РФ

Что случилось этой ночью: суббота, 31 октября

Россиянин Бут заявил, что обеспечен средствами защиты от COVID-19 в тюрьме

Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 20

Число погибших в результате землетрясения в Турции увеличилось до 20

Великобритания сократит экспорт вакцин против гриппа

Ереван и Баку передадут МККК списки военнопленных для обмена

Ереван и Баку передадут МККК списки военнопленных для обмена

Саррадж решил остаться на посту премьера Ливии

Саррадж решил остаться на посту премьера Ливии

Что произошло за день: пятница, 30 октября

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');