Во Франции задержали третьего человека по делу о теракте в Ницце

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Следователи во Франции задержали третьего человека в рамках расследования теракта в церкви Ницце, сообщает в субботу телеканал BFMTV.

Речь идет о 33-летнем мужчине. Подробностей о нем не сообщается.

Ранее на этой неделе полицейские взяли под стражу 47-летнего человека, который, по их мнению, тоже может иметь отношение к нападению.

Наконец, третий фигурант дела - непосредственный исполнитель теракта - 21-летний тунисец. Он получил огнестрельное ранение при задержании и в настоящее время находится в больнице.

Нападение вооруженного ножом человека на прихожан церкви получило широкий резонанс во Франции и за ее пределами. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал случившееся актом исламистского терроризма.

Как сообщалось, утром 29 октября вооруженный ножом мужчина убил трех человек в церкви Нотр-Дам в Ницце. Нападавший получил огнестрельное ранение при задержании. Во время оказания ему срочной медицинской помощи он повторял "Аллах Акбар". Позже у него нашли свидетельство итальянского "Красного Креста". Оказалось, что он – тунисец 1999 года рождения. Он нелегально прибыл в Италию, а оттуда – перебрался во Францию.