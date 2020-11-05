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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:44Заразились
на 05.11В России 1 712 858+19 404В мире 48 090 690+685 295

В России за сутки выявлено еще 19 404 случая заражения коронавирусом

В России за сутки выявлено еще 19 404 случая заражения коронавирусом
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - За сутки в России зарегистрировано 19 404 случая заражениz коронавирусной инфекцией нового типа, сообщает оперштаб.

По его данным, в Москве зафиксирован прирост в 5255.

Всего в стране за все время пандемии выявлено 1 млн 712 858 эпизодов COVID-19.

За сутки в РФ скончались 292 человека, число жертв коронавируса за весь период выросло до 29 509.

Поправились и выписаны 1 млн 279 169 пациентов, в том числе 12 238 за последние сутки.

Новые эпизоды регистрировались в 85 регионах РФ. В частности, еще 1093 новых случая COVID-19 за сутки зафиксировано в Санкт-Петербурге, 588 - в Московской области, 422 - в Нижегородской области, 377 - в Архангельской области, 312 - в Красноярском крае, 311 - в Ростовской области, 303 - в Воронежской области. В остальных субъектах менее 300 новых зараженных.

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