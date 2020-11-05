Германия установила новый рекорд по суточному приросту COVID-19

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - За минувшие сутки в Германии выявили 19 990 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил институт Роберта Коха. Это антирекордный показатель с начала пандемии. Предыдущий рекорд был установлен в минувшую субботу - 19 059 новых случаев за сутки.

Умерли за сутки 118 заболевших, всего с начала пандемии зафиксировано 10 930 летальных исходов с COVID-19.

Увеличение прироста эксперты связывают в том числе с расширением тестирования.

В конце сентября канцлер ФРГ Ангела Меркель предположила, что к Рождеству число новых случаев инфицирования может составить 19 200. Этот условный показатель был "побит" уже в конце октября.