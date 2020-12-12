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Мэрия Москвы пообещала подорожание транспорта в пределах инфляции

Москва. 12 декабря. INTERFAX.RU - В течение 2021 года повышение стоимости проезда в общественном транспорте столицы не превысит уровня инфляции, заявил заммэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов журналистам.

"Думаю, что, как обычно, эти тарифы не будут превышать индексации на уровень инфляции, это будут совершенно небольшие повышения. А по ряду билетов, мы считаем, что вообще повышений не будет", - сказал он.

По словам Ликсутова, в ближайшее время вопрос о тарифах на проезд будет вынесен на заседании правительства Москвы.

Москва

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