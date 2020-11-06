В Новгородских лесах распустились весенние первоцветы
Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В лесах Новгородской области из-за аномально теплой погоды расцвела ветреница дубравная, которую в народе называют подснежником, сообщил региональной филиал РБУ "Рослесозащита".
цветёт ветреница дубравная pic.twitter.com/cHdyn8utbQ— Бадритдинова Алла (@letayut) April 14, 2020
Первоцветы обнаружены в Маревском районе. Обычно ветреница зацветает в конце апреля - начале мая, а после цветения и вызревания семян наземная часть растения отмирает, и наступает период покоя до следующей весны.
Специалисты отметили, что осеннее цветение для ветреницы не полезно, но поскольку оно не приобрело массового характера, они надеются, что местная популяция не пострадает.
В октябре среднемесячная температура в Великом Новгороде превысила климатическую норму на 4 градуса, а в отдельные дни столбик термометра поднимался до 20 градусов.
Осенью 2019 года ветреница цвела в Валдайском районе региона. Ее цветение второй год подряд может свидетельствовать о постепенном изменении климата, отметили в "Рослесозащите".
В московском регионе минувший октябрь, по словам синоптиков, был самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Среднемесячная температура составила 9,2 градуса. До этого самым теплым был признан октябрь 1967 года с температурой 9 градусов.