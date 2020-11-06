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В Новгородских лесах распустились весенние первоцветы

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В лесах Новгородской области из-за аномально теплой погоды расцвела ветреница дубравная, которую в народе называют подснежником, сообщил региональной филиал РБУ "Рослесозащита".

Первоцветы обнаружены в Маревском районе. Обычно ветреница зацветает в конце апреля - начале мая, а после цветения и вызревания семян наземная часть растения отмирает, и наступает период покоя до следующей весны.

Специалисты отметили, что осеннее цветение для ветреницы не полезно, но поскольку оно не приобрело массового характера, они надеются, что местная популяция не пострадает.

В октябре среднемесячная температура в Великом Новгороде превысила климатическую норму на 4 градуса, а в отдельные дни столбик термометра поднимался до 20 градусов.

Осенью 2019 года ветреница цвела в Валдайском районе региона. Ее цветение второй год подряд может свидетельствовать о постепенном изменении климата, отметили в "Рослесозащите".

В московском регионе минувший октябрь, по словам синоптиков, был самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Среднемесячная температура составила 9,2 градуса. До этого самым теплым был признан октябрь 1967 года с температурой 9 градусов.

Рослесозащита Новгородская область

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