Выборы в США: в отношениях с Россией будет иметь значение прагматизм

В ИМЭМО РАН прошла дискуссия об отношениях России и США и о значении результатов президентских выборов

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Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В Институте международной экономики и международных отношений РАН состоялось первое заседание Аналитического клуба на тему "Выборы в США: изменится ли повестка российско-американских отношений". Модератором выступил президент ИМЭМО РАН Александр Дынкин, спикерами были директор ИМЭМО РАН, член корреспондент РАН Федор Войтоловский, старший научный сотрудник корпорации RAND Самуэль Чарап и руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО Виктория Журавлева.

Наш специальный корреспондент Вячеслав Терехов подготовил репортаж о ключевых поворотах дискуссии.

Формула популярности Трампа

Хотя в повестке дня первого заседания стояло много вопросов, посвященных внутренней политике США, основное внимание и спикеров, и журналистов было посвящено внешнеполитической тематике. Для участия в первом заседании были приглашены и студенты, правда, скорее в качестве журналистов, задававших вопросы.

Именно с вопроса одной из студенток, довольно необычного для мероприятий такого формата, я и начну свой отчет, хоть он и звучал в самом конце заседания. Сформулирован он был так: почему президент Трамп пользуется у многих людей, в том числе и в нашей стране, такой большой популярностью?

Четкий и конкретный ответ дала Виктория Журавлева. Популярность Трампа, сказала она, объясняется тем, что он не похож на стандартного политика, он позиционирует себя вне политической элиты. Был озвучен и еще один фактор - выступления 45-го президента США всегда чрезвычайно эмоциональны, а на массы влияет и то, что ведет он себя, можно сказать, несколько клоунообразно. Все его выступления – это нарушение правил политической куртуазности. Скорее именно этим объясняется его популярность, нежели большими достижениями во внутренней и внешней политике страны. Александр Дынкин даже вспомнил при этом Бориса Ельцина.

России не все равно

Открывая заседание, президент ИМЭМО Александр Дынкин подчеркнул, что в этом клубе "мы собираемся делиться своими наработками и дискутировать на темы, которые интересуют профессиональных политиков, журналистов, общественность".

Объясняя название темы первого заседания, Дынкин сказал, что еще в июле анализ института показал: разрыв между претендентами будет минимальным. А победитель, скорее всего, определится через юридические процедуры. Так, по сути, и сложилось. Сейчас очень много дискутируют по поводу возможных результатов выборов президента США. Высказываются разные предположения и о том, как будут складываться наши отношения.

Академик подчеркнул при этом, что сам он исходит из того, что "мы связаны с Соединенными Штатами "одной цепью", и это – уравнение стратегических балансов. Те, кто говорит, что Соединенные Штаты для нас не важны, те молчаливо соглашаются с тем, что Россия сегодня – это держава второго уровня".

Членкор РАН Федор Войтоловский отметил, что администрация Трампа в своей политике придерживалась принципа действий от обратного тому, что ранее делала администрация Обамы. Он критиковал все заключенные Обамой договоры и все его инициативы. Вместе с тем, Трамп сам продолжал их осуществлять. Что касается политики безопасности, администрация Трампа разрушала все то, что было наработано десятилетиями, и не давала ходу тем инициативам, которые можно было бы реализовать. В частности, для выхода из Договора о ракетах средней и меньшей дальности не так важно, кто виноват и кто допускал нарушен. Важно то, что разрушен механизм - и очень серьезный, который обеспечивал достаточно устойчивую безопасность в Европе.

Директор института предполагает, что если президентом все-таки станет Байден, то новая администрация может выступить с какими-то новыми инициативами. Байден может попытаться возвратить соглашение, касающееся иранской ядерной программы.

И, наконец, проблема, которая особенно интересует Россию, - это вопрос СНВ-3. Байден говорил не раз, что если он станет президентом, то он готов продлить Договор на пять лет без всяких предварительных условий. В то время как мы с трудом пытаемся договориться о продлении срока его действий на год. А что касается отношений с Китаем, то эта проблема по-прежнему будет одной из самых трудных для внешней политики США.

Дынкин признал, что в России существовала и существует своего рода "трампомания" . Он напомнил, что даже открывали шампанское, когда он выиграл выборы, но все это было из предположений, что Трамп свернет санкции против России. Но реальность оказалась другой. Реальность и по многим другим ожидаемым вопросам оказалась иной. Но стоит отметить, что, когда Конгресс предлагал ему несколько вариантов санкций против России, Трамп выбирал наименее жесткие.

Санкции не просто так появлялись

Участвующий в заседании клуба американский политолог Самуэль Чарап признал бесспорным факт, что при Трампе отношения России и США ухудшились. Он объяснил это тем, что США выходили из многих ранее заключенных соглашений и договоров, появились санкции. В то же время он считает, что санкции, которые объявлялись США, не просто так образовывались. Можно привести пример с Крымом и Донбассом. Эти проблемы, продолжал он, меняют в основе двусторонние отношения, и дальнейшее их развитие невозможно без урегулирования проблем. Чарап назвал их раздражителями, которые действуют на американскую политику.

При этом он высказал критику в адрес России, которая считает, что любое недовольство ею и ее политикой - это вмешательство во внутренние дела. Он выразил мнение, что любые комментарии - лишь высказанная мысль, а вмешательством их могут назвать только обыватели. В случае победы Байдена новому президенту придется разговаривать и о проблеме СНВ-3, и в широком плане - о контроле над вооружениями.

Академик Дынкин согласился с Чарапом. Он отметил, что в американской политике существуют многие допущения. Например, вопрос Северного Кипра не вызывает сильного раздражения в отношениях между Вашингтоном и Анкарой. США также закрывают глаза на ситуацию с Джамму и Кашмиром в отношениях с Дели. Говоря об озвученных американским политологом проблемах, Дынкин подчеркнул, что для санкций есть более фундаментальные причины, которые мешают США в отношениях с Россией.

Журавлева, продолжая тему, отметила, что у Америки есть одна главная цель - сохранение лидерства в мире, а санкции останутся. Более того, они станут "рамочным каркасом" в наших отношениях.

Перейдя к вопросам журналистов, Дынкин начал с вопросов, заданных корреспондентом "Интерфакса". Один из них касался того, насколько финансовая политика новой администрации повлияет на всю валютную политику в мире и, в частности, на курс рубля.

Дынкин подчеркнул, что, по его мнению, в первую очередь курс рубля больше зависит от нашей политики, чем от США. Если Байден победит, продолжал он, то это произойдет исключительно благодаря пандемии. Она дала Байдену возможность критики Трампа и привела к организации почтового голосования, что идет на пользу Байдену.

Несмотря на пандемию, в США произошел экономический рост. В третьем квартале в США ожидался потрясающий экономический рост, и вне пандемии экономика была бы за Трампа. Финансовые рынки также были за Трампа, поскольку Байден обещал усиление госрегулирования, проведение налоговой реформы, что, конечно, бизнесу никогда не понравится.

Второй вопрос касался возможности не только политической бури, но и уличных акций, своеборазного "майдана" после объявления победителя в США. Журавлева ответила, что протесты будут при любом исходе выборов. Впрочем, они уже начались. Во всех критически важных штатах, в которых еще идет подсчет голосов и где теряет голоса Трамп, его сторонники активны на улицах и днем и ночью и требуют пересчета голосов.

Отвечая на вопрос о возможности давления бывших деятелей администрации Обамы на Байдена для проведения еще более жесткой антироссийской политики, Войтоловский сказал, что каждый раз, вне зависимости от того, насколько испорчены отношения, возникает окно возможности, когда приходит новый президент. Оно может быть очень маленьким, очень узким. Сейчас это может быть очень узкая форточка, в которую можно при обоюдной готовности пойти навстречу друг другу и обсуждать возможные вопросы, которые могут стать основанием для поиска компромиссов и совместных инициатив. Войтоловский выразил мнение, что при Байдене будут иметь значение не старые обиды, а прагматизм.