Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:03Заразились
на 06.11В России 1 733 440+20 582В мире 48 680 103+589 413

Facebook удалил группу сторонников Трампа за призывы к насилию из-за выборов

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Соцсеть Facebook заблокировала сообщество сторонников президента США Дональда Трампа, члены которой призывали к насилию и заявляли, что Демократическая партия ворует результаты выборов, сообщает издание USA Today.

"В соответствии с особыми мерами, которые мы принимаем в течение этого периода повышенной напряженности, мы удалили группу "Остановите воровство", которая организовывала события в реальном мире", - говорится в заявлении Facebook, распространенном в четверг.

"Группа была организована на основе принципов делегитимизации выборного процесса, и мы заметили тревожные призывы к насилию от некоторых членов сообщества", - отмечается в заявлении.

Сообщество в Facebook под названием "Остановите воровство" (англ. "Stop the Steal") привлекло более 350 тыс. человек и опубликовало около 7 тыс. постов за два дня. Ее участники организовывали протесты против подсчета голосов в штатах, заявляя, что соперник Трампа кандидат в президенты США от демократов Джо Байден ворует голоса.

Выборы в США - 2020

Как сообщает агентство Associated Press, в группе не сразу заметили призывы к насилию, однако позднее Центр по борьбе с разжиганием ненависти в сети поделился скриншотом одного из постов, в котором говорилось: "Ни одна из сторон не признает поражения. Время чистить оружие, время выходить на улицы".

В Facebook отметили, что продолжат пристально следить за незаконной активностью. По данным руководства соцсети, позднее в четверг стали появляться сообщества-подражатели удаленной группы, которые быстро набирали популярность. Их участники публикуют необоснованные заявления о мошенничестве на выборах и также организовывают протесты.

В четверг соцсеть также заблокировала использование хэштега "Остановите воровство", вследствие которого и появилось сообщество. Этот хэштег использовал Трамп и его союзники. Он использовался в 2016 и 2019 году, однако большую популярность получил в этом году.

Так, накануне этот хэштег был замечен в твите руководителя штаба Трампа Билла Степьена, в котором он призывал избирателей сообщать о нарушениях и мошенничестве в ходе выборов.

Штаты готовятся к протестам после выборов

10
Facebook Дональд Трамп США

Новости по теме

Новости
Выборы в США - 2020

Fox News сообщил о лидерстве Байдена в Джорджии

Выборы в США - 2020

Ряд американских СМИ прервали прямую трансляцию брифинга Трампа

Ряд американских СМИ прервали прямую трансляцию брифинга Трампа
Выборы в США - 2020

Республиканцы Невады подали иск о мошенничестве на выборах

Лукашенко заявил, что Белоруссии нужна еще одна АЭС

Лукашенко заявил, что Белоруссии нужна еще одна АЭС
Пандемия коронавируса

В США выявлен новый антирекорд по суточному приросту случаев COVID-19

В США выявлен новый антирекорд по суточному приросту случаев COVID-19
Навальный попал в больницу

Генпрокуратура не удовлетворена ответом ФРГ на запросы по Навальному

Генпрокуратура не удовлетворена ответом ФРГ на запросы по Навальному
Пандемия коронавируса

Почти 470 медиков заразились COVID-19 за сутки на Украине

Пандемия коронавируса

Число случаев заражения COVID-19 в мире приблизилось к 49 млн

Что случилось этой ночью: пятница, 6 ноября

Выборы в США - 2020

Почта США не доставила ко дню выборов 150 тыс. бюллетеней

Почта США не доставила ко дню выборов 150 тыс. бюллетеней
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');