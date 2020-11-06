Кремль заявил о необходимости дополнительных мер для борьбы с COVID-19

Однако эти меры не связаны с локдауном, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В Кремле заявляют, что в России прогнозируется повышение уровня заболеваемости коронавирусом, что требует принятия дополнительных мер регулирующего характера.

"Вообще в целом трудно прогнозировать в нюансах ход развития пандемии. Но основные тренды прогнозируемы - прогнозируется тренд на повышение (заболеваемости), что требует принятия дополнительных мер, и эти дополнительные меры принимаются", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам в пятницу.

По его словам, "это не меры, связанные с локдауном, но меры регулирующего характера, и каждый регион, учитывая свою специфику, принимает соответствующие решения". Песков еще раз подчеркнул, что "тенденция тревожная, пандемия развивается".

Пресс-секретарь главы государства при этом сказал, что развитие ситуации с коронавирусом активно отслеживается, анализируется, и коллегиально принимаются меры в регионах с учетом их специфики.

По данным на пятницу, суточный прирост новых случаев коронавирусной инфекции в России составил 20 582, умерли за сутки 378 пациентов. Впервые за весь период количество новых выявленных случаев COVID-19 в РФ превысило 20 тыс. в сутки.