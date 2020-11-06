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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:51Заразились
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В России за сутки зафиксировали более 20,5 тыс. случаев COVID-19

В Москве зарегистрирован новый осенний антирекорд - 6 253 случая заражения

В России за сутки зафиксировали более 20,5 тыс. случаев COVID-19
Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - В России зафиксирован рекордный суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией: 20 582 случая в 85 регионах. Такие данные представил оперативный штаб в пятницу.

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Ранее в течение двух дней количество новых случаев превышало 19 тысяч, в конце прошлой недели прирост в сутки превышал 18 тысяч.

Количество выписанных по выздоровлению также обновило рекорд - 16 955 человек за сутки. Умерли 378 пациентов.

В Москве поставлен новый осенний антирекорд: 6 253 случая за сутки. Скончались 69 человек, выписаны 3 783 пациента.

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 млн 733 тыс. 440 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За весь период умерло 29 887 человек, общее количество выписанных - 1 млн 296 тыс. 124 человек. Лечение продолжают 407 429 человек.

Заболеваемость в регионах

Еще 1 171 новый случай COVID-19 за сутки зафиксирован в Санкт-Петербурге, 605 - в Московской области, 431 - в Нижегородской области, 369 - в Архангельской области, 317 - в Красноярском крае, 313 - в Ростовской области, 304 - в Воронежской области, 282 - в Свердловской области, 251 - в Коми, 245 - в Иркутской области, 236 - в Хабаровском крае, по 234 - в Бурятии и Забайкальском крае.

Кроме того, 229 случая выявлены в Алтайском крае, 219 - в Мурманской области, 217 - в Карелии, по 215 - в Волгоградской и Омской областях, 209 - в Ульяновской области, 208 - в Приморском крае, 207 - в Ставропольском крае, 203 - в Якутии, 199 - в Томской области, 196 - в Кемеровской области, 195 - в Ханты-Мансийском АО, 193 - в Саратовской области, 189 - в Ямало-Ненецком АО, 188 - в Самарской области, 186 - в Оренбургской области, по 182 - в Кировской области и Пермском крае.

Также 179 случаев зарегистрированы в Челябинской области, 176 - в Новосибирской области, 175 - в Пензенской области, 171 - в Тверской области, 165 - в Ленинградской области, 163 - в Республике Алтай, 161 - в Амурской области, по 160 - в Хакасии и Брянской области, 153 - в Тюменской области. В других регионах России суточный прирост не превышает 150.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января – 06 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
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