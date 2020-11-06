"Пелла" заложила на своей верфи в Гамбурге ледокол для "Росморпорта"

Москва. 6 ноября. INTERFAX.RU - Ледокол мощностью 18 МВт ледового класса Icebreaker7 заложен на верфи Pella Sietas GmbH (Германия, с 2014 года контролируется ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" - ИФ) по заказу ФГУП "Росморпорт", сообщает пресс-служба "Росморпорта".

Линейный дизель-электрический ледокол проекта 21900М2 будет построен в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года для обеспечения круглогодичной работы замерзающих морских портов Дальневосточного бассейна.

"Росморпорт" заключил с ОАО "Пелла" контракт на строительство нового судна в сентябре 2019 года. Его планируется ввести в эксплуатацию в 2024 году.

"Новый ледокол усилит группировку флота ФГУП "Росморпорт" на Дальнем Востоке и позволит обеспечить бесперебойную и своевременную поставку важнейших грузов, будет способствовать развитию территории и раскрытию ее экономического потенциала", - приводится в сообщении комментарий заместителя генерального директора по флоту ФГУП Василия Стругова.

ОАО "Ленинградский судостроительный завод "Пелла" владеет четырьмя площадками – двумя заводами в городе Отрадном Ленинградской области, предприятием в Гамбурге, выкупленным в полубанкротном состоянии, а также арендует у министерства промышленности и торговли РФ завод "Море" в Феодосии.