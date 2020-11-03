Путин участвовал в церемонии поднятия флага на ледоколе "Виктор Черномырдин"

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин присутствовал на церемонии поднятия государственного флага РФ на дизель-электрическом ледоколе "Виктор Черномырдин" в Санкт-Петербурге, кадры церемонии распространила пресс-служба президента.

В церемонии также приняли участие министр транспорта РФ Евгений Дитрих, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и сын бывшего премьер-министра России Виталий Черномырдин.

В конце сентября АО "Балтийский завод" (входит в ОСК, основной исполнитель контракта) и ФГУП "Росморпорт" подписали акт приема-передачи судна.

Строительство "Виктора Черномырдина" началось в октябре 2012 года. Сроки передачи ледокола "Виктор Черномырдин" неоднократно переносились. Первоначально его передача "Росморпорту" была запланирована на 2015 год. "Балтийский завод" спустил ледокол на воду в конце декабря 2016 года. В июле 2019 года "Ведомости" со ссылкой на близкие к Минтрансу источники сообщили, что стоимость строительства ледокола, на котором ранее произошел пожар, выросла в 1,5 раза, до 12 млрд рублей, первоначальная стоимость контракта на строительство должна была составить 7,25 млрд рублей.

"Адмиралтейские верфи" (входит в ОСК, достраивали ледокол) в октябре 2019 года завершили морской этап заводских ходовых и государственных испытаний "Виктора Черномырдина". После испытаний судно вернулось на завод для проведения ревизии и чистовой отделки. Все технические характеристики ледокола в ходе испытаний были подтверждены.

Дизель-электрический ледокол проекта 22600 является одним из самых мощных и самым большим в мире неатомным ледоколом, предназначен для работы на Северном морском пути. Длина судна – 147 м, ширина – 29 м, осадка – 8,5 м, автономность плавания – 60 суток, мощность силовой установки – 25 МВт. Общая численность экипажа и спецперсонала составляет 128 человек.