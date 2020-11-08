Минздрав направил в Хакасию специалистов из-за вспышки COVID-19

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Группа специалистов Минздрава России, Росздравнадзора и других ведомств направлена в Хакасию, будет проведен аудит оказания медицинской помощи жителям республики, говорится в сообщении министерства.

Отмечается, что Минздрав России оказывает организационную и практическую помощь в Кемеровской области, Курганской области, Иркутской области, Алтайском крае, Якутии и Республике Крым. В ближайшее время бригады специалистов будут направлены в Ставропольский край, Тверскую область, Республику Алтай.

Также международная помощь в борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 оказывается Южной Осетии и Абхазии.

Ранее в воскресенье стало известно, что по указанию министра здравоохранения Михаила Мурашко в Санкт-Петербург отправились первый замминистра Игорь Каграманян и помощник министра Оксана Гусева.

Между тем в хакасских СМИ распространилась видеозапись, на которой, предположительно, сотрудник скорой в защитном костюме просит президента РФ Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу помочь региону в борьбе с коронавирусом, так как мест в больницах и лекарств не хватает. Он предложил начать принимать пациентов на территории воинской части.

По данным на 7 ноября, в Хакасии зарегистрировано 8 038 случаев СOVID-19 (за сутки - 161). Под медицинским наблюдением сейчас находятся 3 104 человека, семь из них - в обсерваторе. Получают лечение 2 108 человек (у 144 пациентов - тяжелая форме болезни, на ИВЛ - 11 пациентов).