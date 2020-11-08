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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:15Заразились
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Премьер-министр Карелии заразился коронавирусом

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - У главы правительства Карелии Александра Чепика выявили коронавирусную инфекцию, сообщил в воскресенье руководитель региона Артур Парфенчиков.

"Желаю скорейшего выздоровления всем, кто столкнулся с болезнью, в том числе и членам правительства Карелии - премьер-министру Александру Евгеньевичу Чепику и его заместителю по вопросам здравоохранения и социальной защиты Игорю Юрьевичу Корсакову", - написал Парфенчиков в социальной сети.

По его словам, COVID-19 выявили у заместителя главы Карелии по взаимодействию с правоохранительными органами Александра Пшеницына.

По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки в Карелии побит антирекорд по заболеваемости COVID-19. Коронавирус в республике нашли у 312 человек.

Как сообщили в оперштабе, за последние недели в Карелии ежедневно выявляют 80-100 случаев коронавируса, в то время как в начале осени фиксировалось около 30 заболевших. Всего с начала пандемии инфицированы 7,9 тыс. человек, зафиксирован 61 летальный исход.

Карелия Александр Чепик коронавирус

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