Минобороны отдаст санаторий под Тулой для лечения пациентов с COVID-19

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Временный медицинский центр для размещения пациентов с коронавирусом разместят в военном санатории в Тульской области, сообщили в Минобороны РФ.

Как уточнили в военном ведомстве, с соответствующим обращением выступил тульский губернатор Алексей Дюмин.

"Использование лечебной базы санатория позволит нарастить имеющийся специализированный коечный фонд регионального министерства здравоохранения", - добавили в Минобороны.

3 ноября министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что для оказания помощи в лечении гражданского населения от коронавируса задействованы более 1 тыс. военных медиков.

По данным на утро воскресенья, в Тульской области было зарегистрировано 13 402 случая заражения коронавирусом, выздоровели 11 417 инфицированных, 439 человек скончались.