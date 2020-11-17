Путина попросили о господдержке программ реабилитации после COVID-19 в санаториях

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Представители санаторно-курортной отрасли предложили отправлять переболевших COVID-19 на реабилитацию в санатории и попросили власти поддержать такие программы деньгами и информационно. Об этом говорится в письме на имя президента Владимира Путина, опубликованном на сайте РСТ.

Обращение подписали руководители Российского союза туриндустрии (РСТ), Национальной курортной ассоциации, отраслевых комиссий ТПП РФ и РСПП, а также более десятка федеральных и региональных объединений санаторно-курортных предприятий.

Они обратили внимание, что на всей территории России есть множество санаториев с хорошим оборудованием и квалифицированными специалистами. Они справились с наплывом отдыхающих этим летом, а сейчас готовят новые программы по реабилитации после коронавирусной инфекции.

Авторы обращения считают, что "на гребне второй волны эпидемии" и в отсутствие вакцины "как никогда важно обеспечить массовую реабилитацию перенесших заболевание коронавирусом и укрепить иммунитет".

Сейчас, когда "все силы брошены на борьбу с коронавирусом, больничные койки перепрофилируются и сами врачи болеют, осложнилась работа всех звеньев городской медицины, включая и стационарную, и амбулаторную", "санаторно-курортный комплекс страны готов подставить плечо коллегам, взяв на себя часть нагрузки по терапевтическому лечению больных по большинству нозологий".

Наладить массовую реабилитацию переболевших они предлагают безоотлагательно и проводить ее до весны 2021 года.

При этом они просят государственные СМИ, особенно телеканалы, донести до населения информацию о программах такой реабилитации, то есть "провести своего рода срочный санаторный ликбез".

Санатории уже поддержала запущенная Ростуризмом программа кэшбэка на отдых в России, на реализацию которой правительство выделило 15 млрд рублей.

"Деньги из бюджета на программу выделены. Действие ее надо только продлить до второго полугодия будущего года, увязав в информационном поле с программами санаторной реабилитации. При этом финансирование таких программ по линии ОМС или целевых субсидий субъектам Российской Федерации, в том числе, предназначенных для финансирования оздоровления и реабилитации самих медицинских работников, учителей и других социальных групп, сделали бы проект более масштабным и эффективным", - говорится в обращении.

Его авторы подчеркивают, что санаторная реабилитация может стать "одним из ключевых преимуществ российской модели борьбы с коронавирусом".

Подписавший письмо глава комиссии РСПП по туристской индустрии Сергей Шпилько считает, что с декабря по май 2021 года санатории смогут принять на две недели около 5 млн россиян, переболевших COVID-19.

"Сейчас, в низкий сезон, свободные места есть в самых лучших здравницах, а цена ниже, чем в высокий сезон. Кроме того, действует запущенная Ростуризмом программа кэшбэка на туры по России, в рамках которой можно приобрести отдых со скидкой 20%. Скидка плюс кэшбэк - нередко получается, что сейчас отдыхать и лечиться в санатории дешевле, чем оставаться дома с обычными семейными расходами", - подчеркнул он.