Для жителей Тульской области старше 65 лет продлили режим самоизоляции

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В Тульской области по 23 ноября продлено требование о соблюдении режима самоизоляции для жителей региона старше 65 лет, сообщила пресс-служба облправительства в пятницу.

Соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внес глава региона Алексей Дюмин.

"Они вправе уйти на больничный, в ежегодный оплачиваемый отпуск либо оформить перевод на дистанционную работу", - говорится в сообщении.

С понедельника все школы продолжат работать в очном формате. При этом, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации в каждом отдельном образовательном учреждении по согласованию с областным министерством образования будет приниматься решение о переводе на дистанционное обучение.

Также в целях обеспечения бесперебойного оказания медицинской помощи рекомендовано перевести на дистанционное обучение студентов 3-6-х курсов и ординаторов медицинского института Тульского государственного университета (ТулГУ), осуществляющих трудовую деятельность в медицинских учреждениях, а для замещения в школах педагогов - студентов 3-5-х курсов Тульского государственного педагогического университета им. Толстого по специальностям "Образование и педагогические науки".

Режим повышенной готовности из-за опасности распространения коронавирусной инфекции введен в Тульской области с 16 марта.

По данным оперштаба, в Тульской области зарегистрирован 13 141 случай COVID-19, в том числе 130 - за последние сутки. 11 260 человек выздоровели, 433 - умерли. На лечении находятся 1 448 человек.