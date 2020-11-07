Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 03:59Заразились
на 06.11В России 1 733 440+20 582В мире 48 680 103+589 413

Для жителей Тульской области старше 65 лет продлили режим самоизоляции

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - В Тульской области по 23 ноября продлено требование о соблюдении режима самоизоляции для жителей региона старше 65 лет, сообщила пресс-служба облправительства в пятницу.

Соответствующие изменения в указ "О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области" внес глава региона Алексей Дюмин.

"Они вправе уйти на больничный, в ежегодный оплачиваемый отпуск либо оформить перевод на дистанционную работу", - говорится в сообщении.

С понедельника все школы продолжат работать в очном формате. При этом, исходя из санитарно-эпидемиологической ситуации в каждом отдельном образовательном учреждении по согласованию с областным министерством образования будет приниматься решение о переводе на дистанционное обучение.

Также в целях обеспечения бесперебойного оказания медицинской помощи рекомендовано перевести на дистанционное обучение студентов 3-6-х курсов и ординаторов медицинского института Тульского государственного университета (ТулГУ), осуществляющих трудовую деятельность в медицинских учреждениях, а для замещения в школах педагогов - студентов 3-5-х курсов Тульского государственного педагогического университета им. Толстого по специальностям "Образование и педагогические науки".

Режим повышенной готовности из-за опасности распространения коронавирусной инфекции введен в Тульской области с 16 марта.

По данным оперштаба, в Тульской области зарегистрирован 13 141 случай COVID-19, в том числе 130 - за последние сутки. 11 260 человек выздоровели, 433 - умерли. На лечении находятся 1 448 человек.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

10
Китай из-за коронавируса временно ограничил въезд в страну из России5 ноября. Власти Франции начали транспортировку пациентов с коронавирусом на лечение в больницы Германии, поскольку многие французские медицинские учреждения едва справляются с наплывом заболевших.3 ноября. В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 160 тысяч.2 ноября. В Мехико в День мертвых почтили память жертв COVID-19.2 ноября. Израиль снова открывает школы для учеников с первого по четвертый классы, продолжая ослаблять карантинные меры после второй волны COVID-19.2 ноября. Власти Перу разрешили возобновить туристические поездки в древний город инков Мачу-Пикчу после перерыва, который продолжался почти восемь месяцев.2 ноября. Общее количество случаев COVID-19 в Индонезии достигло 415 402. Таким образом, страна заняла 19-е место в мире по числу заболевших.1 ноября. Испанская полиция патрулирует улицы Барселоны во время комендантского часа, который был введен по решению правительства в минувшее воскресенье, 25 октября, на две недели.1 ноября. Ситуация с заболеваемостью ухудшилась в Румынии: накануне число случаев заражения за сутки превысило 6000. На фото: работник скорой помощи во время процедуры дезинфекции после прибытия в больницу Бухареста.1 ноября. В Венесуэле церкви открыли свои двери для прихожан после восьмимесячного перерыва из-за пандемии коронавируса.
Китай из-за коронавируса временно ограничил въезд в страну из России
Хроника 09 января – 07 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Тульская область Коронавирус

Новости по теме

Новости
ДТП с участием Михаила Ефремова

Ефремов этапирован в колонию Белгородской области

Ефремов этапирован в колонию Белгородской области

Что произошло за день: пятница, 6 ноября

Пандемия коронавируса

Росстат заявил о росте смертности от COVID-19 на четверть в сентябре

Росстат заявил о росте смертности от COVID-19 на четверть в сентябре
Пандемия коронавируса

В Минздраве уточнили назначение новой партии вакцины "Спутник V"

Пандемия коронавируса

Москва в выходные получит партию "Спутника V" для массовой вакцинации

Москва в выходные получит партию "Спутника V" для массовой вакцинации

Источник заявил, что РФ присоединится к ответным санкциям Белоруссии

Пандемия коронавируса

Эксперт допустил, что рост COVID-заболеваемости в РФ продлится еще неделю

ЦИК анонсировал отказ от системы ГАС "Выборы"

Умершие знаменитости

Умер Михаил Жванецкий

Умер Михаил Жванецкий

Цены на бензин стабилизировались на АЗС большинства регионов России

Цены на бензин стабилизировались на АЗС большинства регионов России
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');