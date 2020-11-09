Глава Ижевска вылечился от коронавируса

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Глава Ижевска Олег Бекмеметьев заявил, что возвращается к работе после перенесенной коронавирусной инфекции COVID-19.

"Выхожу на работу, сегодня первый рабочий день после болезни COVID-19", - сказал Бекмеметьев в видеообращении на своей странице в соцсети в понедельник.

Он отметил, что перенес болезнь без осложнений, и поэтому смог достаточно быстро вернуться к работе.

Глава Ижевска также поблагодарил всех, кто поддерживал его, и призвал горожан беречь себя.

О заражении коронавирусом Бекмеметьев сообщил 26 октября. По его словам, он чувствовал себя удовлетворительно.