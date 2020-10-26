Иркутский губернатор заразился коронавирусом и самоизолировался

Игорь Кобзев Фото: Пресс-служба губернатора Иркутской области/ТАСС

Москва. 26 октября. INTERFAX.RU - Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сдал положительный тест на коронавирус, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Самочувствие отличное, работает на самоизоляции", - сказал сотрудник пресс-службы.

На утро понедельника, по данным областного оперштаба, в регионе прирост заболеваемости COVID-19 за сутки составил 215 новых случаев. Всего с начала пандемии в Иркутской области были выявлены 23 398 заразившихся. Умерли 376 заболевших, в том числе девять за последние сутки.

Ранее в понедельник стало известно, что коронавирусом заразился мэр Ижевска Олег Бекмеметьев, а губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, который самоизолировался с 21 октября с симптомами COVID-19, тест подтвердил заражение.

Губернатор Петербурга Александр Беглов с субботы работает удаленно из-за возможного контакта с коронавирусными больными.