СЕО "Аэрофлота" Савельев возглавит Минтранс вместо Дитриха

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - СЕО "Аэрофлота" Виталий Савельев возглавит министерство транспорта РФ вместо Евгения Дитриха.

"Сегодня в соответствии с новым федеральным конституционным законом, который на прошлой неделе подписал президент, я внес в Госдуму несколько кандидатур на должности членов правительства. Виталия Геннадьевича Савельева - министром транспорта", - заявил премьер Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

Он поблагодарил Дитриха, который ранее в понедельник был освобожден от должности главы Минтранса, за совместную работу и пожелал ему успехов на новом посту.

Савельев родился 18 января 1954 года. В 1977 году окончил Ленинградский политехнический институт, в 1986 году - Ленинградский инженерно-экономический институт. Кандидат экономических наук. С 1977 года работал на строительстве Саяно-Шушенской ГЭС, прошел путь от инженера до главного конструктора одного из объединений "КрасноярскГЭСстрой". С 1984 года - заместитель управляющего Всесоюзным трестом "Севзапметаллургмонтаж", с 1987 года - замначальника главка "Главленинградинжстрой", с 1989 года - президент российско-американского СП "ДиалогИнвест".

С 1993 года - председатель правления банка "Россия", с 1995 года - председатель правления банка "Менатеп Санкт-Петербург". С 2001 года - зампредседателя правления ОАО "Газпром". С 2004 года - замминистра экономического развития и торговли РФ. С 2007 года - первый вице-президент АФК "Система".

В "Аэрофлот" пришел на пост гендиректора в 2009 году.